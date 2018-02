È davvero finita l' epoca del diesel?

“Dov’è finita la vicina?”. A 80 sparisce misteriosamente nel nulla - senza lasciare tracce. Alla fine un vicino - insospettito - inizia a indagare. E scopre una verità sconvolgente : ecco cos’era successo a quella donna (no - tranquilli - non ci indovinerete davvero) : Un vero e proprio incubo, di quelli che al solo pensiero potrebbe far venire una notevole tachicardia anche al più calmo di noi. E che invece si è trasformato in tragica realtà per un’anziana della quale si erano perse le tracce: senza che nessuno se ne fosse accorto, la donna era semplicemente rimasta intrappolata nel bagno della propria abitazione, incapace di forzare la porta per aprirsi una via di fuga. Ore di angoscia che si ...

SALLY VUOLE LIAM! È davvero finita con Steffy? : Un bel mesetto quello che sta per terminare in America: le anticipazioni americane di Beautiful sulle puntate di gennaio 2018 sono davvero molto ricche. Per un matrimonio che potrebbe essere finito per sempre, un nuovo triangolo potrebbe essere in arrivo, e nuovamente con Liam Spencer protagonista, suo malgrado, però. Cosa succederà? In sintesi, Liam scoprirà che Steffy lo tradirà con Bill e metterà fine al loro matrimonio, dando così speranze a ...

Uomini e Donne/ Nuovo look per Anna Tedesco : l'amicizia con Giorgio è davvero finita? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over 17 gennaio: Nuovo anno e Nuovo look per Anna Tedesco! Ma l'amicizia con Giorgio Manetti è davvero finita?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Anna Tatangelo : con Gigi D’Alessio è davvero finita - una foto conferma : Nessuna foto con Gigi D’Alessio nel collage di Anna Tatangelo su Instagram Siamo giunti all’ultimo giorno del 2017 e molti usano tirare le somme dell’anno che sta per concludersi. Alcuni volti noti saranno presenti come conduttori o ospiti al Capodanno di Canale 5 o Rai 1, altri invece saluteranno il vecchio anno mangiando lenticchie e […] L'articolo Anna Tatangelo: con Gigi D’Alessio è davvero finita, una foto ...