Draghi | non discussa possibile proroga Qe

Draghi non depone il bazooka : 'Serve ancora un ampio stimolo monetario - l'inflazione è debole' : "Mentre il forte dinamismo dell'economia dell'area dell'euro - ha spiegato il presidente della Bce - ha chiaramente rafforzato la nostra fiducia nelle prospettive di inflazione, la pazienza e la ...

Eurozona - Draghi : 'Crescita robusta - ma l'inflazione non convince' : La crescita nell'Eurozona è robusta ma 'allo stesso tempo l'inflazione deve ancora mostrare segnali più convincenti di un aggiustamento verso l'alto': Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi,...

Draghi non depone il bazooka : "Serve ancora un ampio stimolo monetario - l'inflazione è debole" : l'inflazione nell'eurozona "deve ancora mostrare segnali più convincenti di un aggiustamento rialzista sostenuto" e l'andamento dei prezzi "rimane in linea di principio condizionato da un ampio grado di stimolo monetario fornito dall'insieme delle nostre misure di politica monetaria". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in audizione a Bruxelles di fronte alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. ...

Weidmann su QE Draghi : Bce funziona bene ma non può sostituirsi ai governi : "La Bce è certamente una istituzione che funziona bene. Ma questo non significa che debba assumere il ruolo...dei governi". Così il presidente della Bundesbank e membro del Consiglio direttivo della ...

Bce - Weidmann all'FT : più semplice lavorare con Merkel che non con Draghi : "In un certo senso, è più facile lavorare con Merkel , che non con Draghi, ". Così Jens Weidmann, numero uno della Bundesbank, considerato il più probabile successore di Draghi alla guida della Bce, ...

Bce - Padoan : successore Draghi continui sua politica - non scontato... : Secondo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan non bisogna dare per scontato che il successore di Mario Draghi alla guida della Banca centrale europea nel 2019 sarà il governatore della della Bundesbank Jens Weidmann.

E Draghi difende l'industria 4.0. "Le nuove tecnologie non eliminano posti di lavoro" : Punto secondo: 'Quelli che perdono il proprio posto nel settore interessato dalle nuove tecnologie possano trovare impiego nel resto dell'economia e questi aggiustamento non è nè semplice nè indolore.

Bitcoin : Draghi invita alla prudenza - ma non spetta a Bce regolamentarlo : Secondo Draghi la più celebre cripto valuta al mondo non può essere definita una valuta. "L'euro - ha spiegato il governatore - è garantito dalla Bce, il dollaro dalla Fed, le monete sono garantite ...

Bitcoin in forte recupero nonostante l'allarme di Draghi : Le parole di Mario Draghi e lo stop di Lloyds non sembrano più impensierire il Bitcoin , che stamettendo a segno un maxi rimbalzo a conferma dell'elevata volatilità che contraddistingue questo tipo di ...

Draghi - non ancora vittoria su inflazione : "L'economia della zona euro si espande in modo robusto, con tassi di crescita più forti delle attese e significativamente sopra il potenziale". In base ai dati preliminari, per Draghi il Pil dell'...

Draghi - non ancora vittoria su inflazione : "L'economia della zona euro si espande in modo robusto, con tassi di crescita più forti delle attese e significativamente sopra il potenziale". In base ai dati preliminari, per Draghi il Pil dell'...

La linea della Bce non cambia. Mario Draghi respinge il pressing di Deutsche Bank : "I tassi resteranno ai livelli attuali per un periodo esteso" : La Banca centrale europea manterrà invariati i tassi "per un periodo esteso". Arriva durante un'audizione davanti al Parlamento europeo la risposta indiretta di Mario Draghi al pressing di Deutsche Bank, che reduce dal terzo anno consecutivo in rosso ha chiesto all'Eurotower di alzare i tassi di un punto percentuale.La linea della Bce, però, non cambia. I tassi resteranno sul valore attuale ancora a lungo: il tasso principale ...

Usa preoccupano Draghi piu' di euro - non cantare vittoria : ...Draghi sferra un affondo all'Amministrazione Trump ed in particolare al Segretario al Tesoro americano Mnuchin per i suoi commenti a Davos circa la debolezza del dollaro che "fa bene" all'economia ...

Il dollaro debole non piace a Draghi né a Trump. Ma l'euro resta forte : La Bce non è preoccupata solo dalla volatilità dell'euro 'che è fonte di incertezza', ma anche dalle politiche Usa. Il messaggio di Mario Draghi è indirizzato, senza mai citarla, all'amministrazione ...