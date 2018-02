Draghi | inflazione rallentata dal sotto utilizzo della capacità produttiva

Draghi : "Ripresa in atto - ma inflazione deve ancora mostrare segnali convincenti" : Le nostre misure hanno messo l'economia dell'area dell'euro su un solido percorso di crescita, guidato da dinamiche interne endogene e quindi più resistenti a un potenziale rallentamento della ...

Draghi : da misure Bce impatto di circa +1 - 9% sia su Pil che su inflazione tra 2016 e 2020 : Considerando tutte le misure di politica monetaria adottate tra la metà del 2014 e l'ottobre 2017, l'impatto complessivo sulla crescita e l'inflazione nell'area dell'euro è stimato, in entrambi i casi, a circa 1,9 punti percentuali ...

Draghi non depone il bazooka : "Serve ancora un ampio stimolo monetario - l'inflazione è debole" : l'inflazione nell'eurozona "deve ancora mostrare segnali più convincenti di un aggiustamento rialzista sostenuto" e l'andamento dei prezzi "rimane in linea di principio condizionato da un ampio grado di stimolo monetario fornito dall'insieme delle nostre misure di politica monetaria". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, in audizione a Bruxelles di fronte alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. ...

Wall Street crolla per il timore dei prezzi. Draghi : “L’inflazione resta un problema”. : A un’ora dalla fine degli scambi, gli indici a Wall Street sembrano non sapere arrestare la loro corsa al ribasso, spinti verso il rosso in gran parte dalla preoccupazione che la positiva crescita dell’economia americana possa risultare in una crescita dell’inflazione....

Draghi : «Tassi bassi ancora a lungo» E sull'inflazione : «Ancora presto per cantare vittoria» : «Ci aspettiamo che i tassi d'interesse restino ai livelli attuali per un periodo esteso di tempo, e ben oltre l'orizzonte del programma di acquisto di asset». Il presidente della Bce Mario Draghi ...

Draghi : “Economia europea in espansione ma l’inflazione resta un problema” : «L’economia della zona euro si espande in modo robusto, con tassi di crescita più forti delle attese e significativamente sopra il potenziale»: lo ha detto il presidente della Bce Mario Draghi al Parlamento Ue. In base ai dati preliminari, per Draghi il Pil dell’eurozona è cresciuto del 2,5% nel 2017, rispetto all’1,7% previsto dalle previsioni di ...