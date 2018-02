Draghi : inflazione ancora troppo bassa : 18.20 "L'economia dell'area dell'euro si sta espandendo in modo robusto","la crescita è più forte di quanto previsto in precedenza e distribuita più equamente tra settori e aree geografiche rispetto a qualsiasi momento successivo alla crisi finanziaria". Così il presidente della Bce,Mario Draghi . "Secondo gli ultimi dati, l'economia dell'area dell'euro è cresciuta del 2,5% nel 2017"."Tuttavia l' inflazione deve mostrare segnali più convincenti ...

Bce - Draghi al Parlamento europeo : crescita più forte di quanto atteso - fiducia in inflazione : L'economia dell'Eurozona si sta espandendo in modo robusto. E' quanto ha detto Mario Draghi , numero uno della Bce, nel corso dell'audizione alla Commissione di Affari economici e monetari del Parlamento ...

Draghi non depone il bazooka : "Serve ancora un ampio stimolo monetario - l'inflazione è debole" : l'inflazione nell'eurozona "deve ancora mostrare segnali più convincenti di un aggiustamento rialzista sostenuto" e l'andamento dei prezzi "rimane in linea di principio condizionato da un ampio grado di stimolo monetario fornito dall'insieme delle nostre misure di politica monetaria". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi , in audizione a Bruxelles di fronte alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. ...

Wall Street crolla per il timore dei prezzi. Draghi : “L’inflazione resta un problema”. : A un’ora dalla fine degli scambi, gli indici a Wall Street sembrano non sapere arrestare la loro corsa al ribasso, spinti verso il rosso in gran parte dalla preoccupazione che la positiva crescita dell’economia americana possa risultare in una crescita dell’inflazione....