Draghi | crescita «robusta» nell’Eurozona | ma ci vuole ancora una politica monetaria

Eurozona - Draghi : 'Crescita robusta - ma l'inflazione non convince' : La crescita nell'Eurozona è robusta ma 'allo stesso tempo l'inflazione deve ancora mostrare segnali più convincenti di un aggiustamento verso l'alto': Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi,...

Draghi - Bce - al Parlamento europeo : crescita più forte del previsto : L'economia europea si stia espandendo in maniera robusta e la crescita è più forte di quanto precedentemente previsto. A dirlo è Mario Draghi,, numero uno della Bce, in audizione alla Commissione di ...

Bce - Draghi al Parlamento europeo : crescita più forte di quanto atteso - fiducia in inflazione : L'economia dell'Eurozona si sta espandendo in modo robusto. E' quanto ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce, nel corso dell'audizione alla Commissione di Affari economici e monetari del Parlamento ...

Draghi : occupazione in forte crescita - c'è spazio per migliorare : ... che ha tenuto bassi a lungo i tassi di interesse permettendo una ripresa del credito e degli investimenti, abbia permesso di porre le condizioni per la ripresa dell'economia che si e' appunto ...

Draghi : "In Europa crescita più forte" Allarme Bce sulla riforma del fisco Usa : Il presidente dell'Eurotower è ottimista: il Pil è salito del 2,5% e l'occupazione è ai massimi Ma non mancano i rischi: fuga degli investimenti e rimpatrio dei profitti verso gli Stati Uniti La ...

Draghi : crescita Eurozona più robusta delle attese : 'L'economia dell'area dell'euro si sta espandendo in modo robusto, con tassi di crescita più forti di quanto previsto in precedenza e al di sopra del suo potenziale. Secondo i dati preliminari, il ...

Bce lascia i tassi fermi. Draghi : 'Bene la crescita dell'Eurozona - ma è presto per cantare vittoria' : La Banca centrale europea ha lasciato i tassi d'interesse invariati come ci si aspettava: il tasso principale resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,...

Bce - Draghi ripete : forex non rientra nei nostri obiettivi - ma importante per crescita e stabilità prezzi : Nel corso della conferenza stampa successiva alla decisione della Bce di lasciare invariati i tassi, Mario Draghi risponde a una domanda su come interpreta le dichiarazioni del Tesoro Usa Steven ...

Draghi : crescita - ma non cantare vittoria : 15.12 "I dati che abbiamo confermano che la crescita nell'Eurozona è robusta". Lo ha detto il presidente della Bce, Draghi indicando inoltre una accelerazione "più del previsto nella seconda metà del 2017". Ma ancora "non possiamo cantare vittoria". E ha spronato a "intensificare" gli sforzi sulle riforme. "Un notevole stimolo monetario è ancora necessario per sostenere l'inflazione nel medio termine", ha aggiunto. Poi un monito sull'euro: la ...

Draghi : crescita forte - inflazione risale - Qe serve ancora : Mario Draghi certifica la 'forte tendenza alla crescita, che aiuterà l'inflazione a risalire. Alzata la stima sui prezzi 2018 a 1,4% e prevede un Pil in crescita +2,4% nel 2017 e +2,3% nel 2018 - I ...

Bce - Draghi : 'Forte tendenza alla crescita - l'inflazione risalirà' - : Migliorano le stime fino al 2019. A Francoforte, il presidente della Banca Centrale Europea ha ribadito che, se necessario, sarà aumentato o prolungato il quantitative easing

Bce ancora più ottimista su crescita Eurozona - ma inflazione non tiene il passo. Draghi : QE rimarrà aperto : La Bce di Mario Draghi rivede al rialzo le stime sulla crescita del Pil e anche dell'inflazione, ma dai nuovi dati emerge chiaramente come la dinamica dei prezzi, nell'area euro, rimanga ben al di ...