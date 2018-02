Draghi all' Europarlamento | economia continua a espandersi in modo robusto

Draghi : inflazione rallentata dal sotto utilizzo della capacità produttiva : 'Alla luce dell'incertezza riguardo all'utilizzo delle capacità dell'economia, la portata reale potrebbe essere più importante di quanto stimato', ha argomentato Draghi, intervenendo alla commissione ...

Bce - Weidmann all'FT : più semplice lavorare con Merkel che non con Draghi : "In un certo senso, è più facile lavorare con Merkel , che non con Draghi, ". Così Jens Weidmann, numero uno della Bundesbank, considerato il più probabile successore di Draghi alla guida della Bce, ...

Berlino mette un suo uomo vicino alla poltrona di Draghi : In realtà, una vera e propria competizione per la poltrona di numero due dell'istituto di Francoforte non c'è mai stata: già favorito alla vigilia, l'attuale ministro spagnolo dell'Economia era ...

Eurogruppo sceglie lo spagnolo de Guindos come vice di Draghi alla Bce : Dopo l'ufficializzazione dal parte del Governo spagnolo alla candidatura dell'attuale Ministro dell'Economia della Spagna, de Guindos è apparso come il grande favorito, soprattutto dopo che il ...

Un politico alla Bce : chi è Luis De Guindos - il nuovo vice di Draghi : Non è un tecnico ma nemmeno un uomo di partito. È da sette anni un ministro chiave del governo spagnolo. E più ancora Luis De Guindos è un politico che sa come funziona l'economia e sa come muoversi tra i consigli di amministrazione delle banche e dei

Bitcoin : Draghi invita alla prudenza - ma non spetta a Bce regolamentarlo : Secondo Draghi la più celebre cripto valuta al mondo non può essere definita una valuta. "L'euro - ha spiegato il governatore - è garantito dalla Bce, il dollaro dalla Fed, le monete sono garantite ...

Draghi : "In Europa crescita più forte" Allarme Bce sulla riforma del fisco Usa : Il presidente dell'Eurotower è ottimista: il Pil è salito del 2,5% e l'occupazione è ai massimi Ma non mancano i rischi: fuga degli investimenti e rimpatrio dei profitti verso gli Stati Uniti La ...

Wall Street crolla per il timore dei prezzi. Draghi : “L’inflazione resta un problema”. : A un’ora dalla fine degli scambi, gli indici a Wall Street sembrano non sapere arrestare la loro corsa al ribasso, spinti verso il rosso in gran parte dalla preoccupazione che la positiva crescita dell’economia americana possa risultare in una crescita dell’inflazione....

