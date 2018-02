Domani a Pescara | tappa del Bus della Libertà

Basket - Amatori Pescara Domani sul difficile campo di Nardò : La comunicazione salentina organizza una diretta streaming e quindi la partita sarà visibile su Youtube per tutti gli appassionati di pallacanestro. L' Amatori sarà impegnata in trasferta anche la ...

Calciomercato Udinese - colpo Zampano dal Pescara : Domani le visite mediche : Calciomercato Udinese – Reduce dal ko rimediato con la Lazio nel recupero di campionato, l’ Udinese è già al lavoro per preparare la prossima sfida con il Genoa. Al termine della sfida con i biancocelesti, il tecnico dei friulani, Massimo Oddo, aveva mandato importanti messaggi alla società: “la rosa è un po’ corta”. Oddo è stato ascoltato, l’ Udinese ha messo a segno il colpo Zampano . domani il terzino in ...

Torna la rubrica ‘A casa vostra’ : Domani sul Fatto Quotidiano quattro pagine dedicate a Pescara : Pescara è tra Bologna e Bari. Non è né nord né sud. Ancora non ha compiuto il secolo di vita e già si sente grande: vuole essere città metropolitana. Attiva, ipercinetica, è ricca di cemento e affari. Va matta per i soldi e le minigonne, ha il mare ma non si bagna. Lo guarda soltanto. Inquinata, avvelenata anche un po’, gaudente, esibizionista, di ogni virtù ne fa vizio. domani il Fatto Quotidiano arriva in quella che Guido Piovene ...