Dolce&Gabbana tra angeli e droni | “Santa moda | ora pro nobis” 

: Milano Fashion Week, Dolce&Gabbana fa sfilare borse con i droni. FOTO - SkyTG24 : Milano Fashion Week, Dolce&Gabbana fa sfilare borse con i droni. FOTO - brumottistar : Un dolce saluto a tutti gli spacciatori ??????! Venditori di morte ??! Avanti tutta nella nostra… - Corriere : La sfilata D&G aperta a tutti alla Rinascente. «Così ci avviciniamo al pubblico» -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Quando inizia lo show il pubblico rimane a bocca aperta, ammutolito. Il ritardo di 45 minuti che lo aveva esasperato aveva un suo perché. «Finché non disattivate tutti i vostri apparecchi wi-fi la sfilata non comincia», continua ad avvisare una voce fuori campo in tutte le lingue. La lunga attesa è scandita dai canti gregoriani, poi finalmente il c...