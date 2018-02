DIRETTA Ravenna Pordenone risultato live 0-0 streaming video e tv | Si gioca su un

DIRETTA / Ravenna Pordenone streaming video e tv : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA Ravenna Pordenone streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo che chiuderà la 27^ giornata di Serie C(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:01:00 GMT)

Ravenna Pordenone/ Streaming video e DIRETTA tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Ravenna Pordenone Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del posticipo che chiuderà la 27^ giornata di Serie C(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 08:58:00 GMT)

DIRETTA / Padova-Ravenna (risultato finale 2-0) streaming video e tv : Decide Guidone nel primo tempo! : DIRETTA Padova-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I biancoscudati, a +9 sulla Feralpisalò, viaggiano a grandi passi verso la Serie B.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:21:00 GMT)

DIRETTA / Padova-Ravenna (risultato live 2-0) streaming video e tv : Gara che non decolla più : Diretta Padova-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I biancoscudati, a +9 sulla Feralpisalò, viaggiano a grandi passi verso la Serie B.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:02:00 GMT)

DIRETTA / Padova-Ravenna (risultato live 2-0) streaming video e tv : Ritmi bassi ad inizio secondo tempo : DIRETTA Padova-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I biancoscudati, a +9 sulla Feralpisalò, viaggiano a grandi passi verso la Serie B.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:41:00 GMT)

DIRETTA / Padova-Ravenna (risultato live 2-0) streaming video e tv : Belingheri esce per infortunio : Diretta Padova-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I biancoscudati, a +9 sulla Feralpisalò, viaggiano a grandi passi verso la Serie B.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:19:00 GMT)

DIRETTA / Padova-Ravenna (risultato live 2-0) streaming video e tv : Doppietta di Guidone! : DIRETTA Padova-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I biancoscudati, a +9 sulla Feralpisalò, viaggiano a grandi passi verso la Serie B.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:00:00 GMT)

DIRETTA / Padova-Ravenna (risultato live 1-0) streaming video e tv : Rete di Guidone! : Diretta Padova-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I biancoscudati, a +9 sulla Feralpisalò, viaggiano a grandi passi verso la Serie B.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 16:38:00 GMT)

DIRETTA/ Padova-Ravenna streaming video e tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : Diretta Padova-Ravenna: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I biancoscudati, a +9 sulla Feralpisalò, viaggiano a grandi passi verso la Serie B.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 14:18:00 GMT)

Padova-Ravenna/ Streaming video e DIRETTA tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live : diretta Padova-Ravenna: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I biancoscudati, a +9 sulla Feralpisalò, viaggiano a grandi passi verso la Serie B.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 04:27:00 GMT)

DIRETTA/ Ravenna Benfica (3-1) : streaming video e tv - risultato finale. E' finita! (Challenge Cup) : Diretta Ravenna Benfica: info streaming video e tv. I ragazzi di Fabio Soli sono di nuovo padroni di casa per la Challenge cup: in campo per capovolgere lo storico con i lusitani. (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:56:00 GMT)

DIRETTA/ Ravenna Benfica (2-1) : streaming video e tv - risultato live. 4^ set! (Challenge Cup) : Diretta Ravenna Benfica: info streaming video e tv. I ragazzi di Fabio Soli sono di nuovo padroni di casa per la Challenge cup: in campo per capovolgere lo storico con i lusitani. (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 20:31:00 GMT)

Ravenna Benfica/ Streaming video e DIRETTA tv : orario e risultato live (Challenge Cup) : diretta Ravenna Benfica: info Streaming video e tv. I ragazzi di Fabio Soli sono di nuovo padroni di casa per la Challenge cup: in campo per capovolgere lo storico con i lusitani. (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 07:56:00 GMT)

DIRETTA/ Ravenna Latina (risultato live 1-0) streaming video e tv : secondo set! (Serie A1 22^ giornata) : DIRETTA Ravenna Latina: info streaming video e tv. I romagnoli tornano a casa per rimediare punti preziosi in ottica play off, sempre più vicini, contro una DIRETTA rivale.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 18:40:00 GMT)