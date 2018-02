Di Maio | Renzi sotto 20% | è voto sprecato

Elezioni : Di Maio - voto a Pd sprecato - Renzi sotto il 20 : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “Il voto per il Pd è sprecato , Renzi è sotto al 20. Ormai siamo al testa a testa tra noi e il centrodestra diviso su tutto. Credo che gli italiani non vogliano più vedere Berlusconi litigare con Salvini o con Repubblica”. Lo dice il candidato premier del M5S Luigi Di Maio , ospite di Mattino Cinque. L'articolo Elezioni : Di Maio , voto a Pd sprecato , Renzi sotto il 20 sembra essere il primo su Meteo Web.

ELEZIONI 2018/ Boldrini - “intesa sospetta Pd-Forza Italia”. Emiliano vs Renzi “Dem sostengano governo Di Maio ” : ELEZIONI 2018 , diario della campagna elettorale: Boldrini , "alleanza Renzi -Berlusconi c'è già". Emiliano vs Renzi , "il Pd sostenga governo Di Maio se M5s sarà primo partito"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 11:25:00 GMT)

Doppio graffio di Emiliano a Renzi : "Via dal renzismo - Pd sostenga il Governo Di Maio" : La priorità assoluta è far uscire il Pd dal Renzismo. Michele Emiliano si fa poche illusioni sul risultato delle elezioni politiche del 4 marzo e afferma in un'intervista a Telenorba che "s il Pd perderà le elezioni, tutto ciò che fino ad oggi in qualche modo è stato perdonato al segretario del Partito Democratico dovrà trovare una sintesi politica diversa. Per essere più chiari: non è che ...