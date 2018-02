Di Maio | alleanze? Vincolo è contratto

Elezioni : Minniti - Di Maio sta facendo alleanze sottobanco : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Di Maio sta facendo alleanze sottobanco, con la scusa di associarsi a personalità di grande competenza in singoli settori. Questo perfino nella prospettiva di una loro eventuale presenza al Quirinale quando Mattarella sarà scaduto”. Lo afferma, in una lunga intervista a Repubblica, il ministro dell’Interno ed esponente del Pd, Marco Minniti.“I grillini – prosegue – sono ...

Luigi Di Maio fuori controllo - si smentisce ancora : 'Mai alleanze coi partiti che hanno rovinato l'Italia' : Ufficiale: Luigi Di Maio ha poche idee e molto, molto confuse. Dopo aver affermato agli investitori della City di Londra di essere pronto alle larghe intese , poi le fiacche smentite di rito, ...

Di Maio ribadisce : 'no ad alleanze' : Secondo la Reuters, presente all'incontro con gli investitori a Londra, il leader del M5s ha detto ripetutamente che se non avrà seggi sufficienti per governare da solo, vede la probabilità di un ...

Elezioni - Di Maio apre ad alleanze di programma : Il capo politico pentastellato commenta anche le parole di Berlusconi su Tajani premer. 'Qual'è la linea ufficiale di quella coalizione? Quella di Berlusconi o del leader del Carroccio?'

Alleanze - Di Maio sceglie la Lega : “Li avete visti i sondaggi di Grasso?” : «Dobbiamo essere pronti a tutto e so che per noi sarebbe più facile allearci con Liberi e Uguali ma li avete visti i sondaggi? Li danno al 6%». Luigi Di Maio è sommerso di percentuali. Le studia assieme al suo staff ristretto, nella sede del comitato elettorale e mentre dà gli ultimi ritocchi alle liste per gli uninominali, ragiona di scenari post...

PROGRAMMA M5S E CANDIDATI ELEZIONI 2018/ Di Maio più 'governista' apre alle alleanze post-voto? : PROGRAMMA M5s, liste e CANDIDATI grillini alle ELEZIONI Politiche 2018: Luigi Di Maio tenta svolta 'governista', aperti alle alleanze post-voto.

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio svela oggi i candidati : ecco i 20 punti per le 'alleanze' post Elezioni : Villaggio Rousseau Pescara, M5s: candidati e squadra di governo. Le parole di Davide Casaleggio, l'attesa per i listini e le parole di Di Maio.

I 20 punti programmatici su cui Di Maio cerca convergenze elettorali (non alleanze) : Alleanze 'è un termine della vecchia politica che abbiamo sempre rifiutato perché evoca inciuci, noi abbiamo un'altra concezione della politica, che mette al centro i punti del programma'. Lo sottolinea Luigi Di Maio, candidato presidente del consiglio per M5s, in un'intervista al Corriere della Sera . 'Per chiarire una volta per ...

M5s - Di Maio : “Faremo convergenze programmatiche e non alleanze. Pronti 20 punti per l’Italia con chi ci sta” : “convergenze programmatiche e non alleanze”. Luigi Di Maio chiarisce quali sono le intenzioni del Movimento 5 stelle nel caso in cui non dovesse raggiungere la maggioranza assoluta e spiega perché non c’è mai stata nessuna frattura sul tema tra il candidato premier e Beppe Grillo, con il quale “c’è assoluta sintonia“. Intervistato del Corriere della Sera, Di Maio ha detto: “Tutto dovrà ruotare attorno ai ...

Di Maio : "Non alleanze ma convergenze programmatiche su 20 punti" : "Faremo convergenze programmatiche e non alleanze. Tutto dovrà ruotare attorno ai bisogni degli italiani, perché quello che proponiamo è proprio un cambio di prospettiva rispetto a come è stato governato fino a oggi il Paese. Il mio appello si baserà su punti semplici e chiari". Lo spiega Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, in un'intervista al Corriere della Sera in cui assicura: con Beppe Grillo ...

Di Maio si piega a Grillo : le alleanze saranno vietate : L o slogan del momento, in casa Cinque Stelle, l'ha coniato il senatore Nicola Morra «Al minimo dubbio, nessun dubbio». È soltanto l'eco di quanto già detto e declinato in tutte le sale dal guru genovese del movimento. Grillo ha preso in prestito la dieta elitaria del panda per dire no a ogni possibile inciucio. Poi, scorrendo la rassegna stampa e vedendo che tutti giornali hanno indugiato a sottolineare la ...

M5S - Grillo e Di Maio : 'Nessuna frattura tra di noi sulle alleanze' : ...regionali e molti altri esperti per capire come i cittadini possono partecipare in modo attivo alla creazione di un programma e di un nuovo tipo di partecipazione dei cittadini alla vita politica'.