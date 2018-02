Di Francesco deluso | ' A questa Roma manca personalità'

Isola dei Famosi 2018 - giorno 1. Marco deluso da Filippo : «Mi è dispiaciuta la nomination perché con Francesco e Jonathan c’era una sorta di gruppino» : Isola dei Famosi 2018 Terminata la diretta della prima puntata (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo), i naufraghi, divisi in Migliori e Peggiori, hanno raggiunto le rispettive isole e iniziato ufficialmente la loro avventura sull’Isola dei Famosi 2018. Mentre da una parte Marco Ferri si mostra molto dispiaciuto per essere finito in nomination (è al televoto con Eva Henger), dall’altra Giucas Casella e Craig Warwick si ...