Daytime Isola dei Famosi | è scontro tra Francesca Cipriani e Nino Formicola

Daytime Isola dei Famosi : Filippo Nardi si difende dalle critiche : Filippo Nardi a L’Isola dei Famosi si sfoga dopo la nomination E’ da poco finita una nuova puntata del Daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione ad aver fatto molto parlare è stato senza ombra di dubbio Filippo Nardi, il quale è finito in nomination insieme a Franco Terlizzi e Amaurys Perez. Per questo motivo, subito dopo la puntata, si è sfogato, asserendo senza tanti mezzi termini quanto segue: “Non mi ...

Daytime Isola dei Famosi : Craig Warwick criticato da Franco : Franco Terlizzi critica Craig Warwick a L’Isola dei Famosi E’ appena finita una nuova puntata del Daytime dell’Isola dei Famosi. E in questa occasione ad aver fatto molto discutere i numerosi telespettatori sono stati senza ombra di dubbio il sensitivo Craig Warwick e il personal trainer Franco Terlizzi. Il motivo? Dopo una notte abbastanza difficile, quest’ultimo, parlando con Giucas Casella ha dichiarato senza tanti ...

Daytime Isola dei Famosi : Francesca Cipriani rifiutata dai Mejor : L’Isola dei Famosi, Francesca Cipriani esclusa dall’Isola dei Mejor Non sono passate neanche due settimane dall’inizio della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi e l’aria, in quel dell’Honduras, si inizia già a respirare in maniera pesante. Infatti non sono mancati in questi primi dieci giorni screzi e litigate fra i naufraghi di Canale 5. Difficile da dimenticare l’attacco di Eva Henger, prima esclusa lunedì scorso in puntata, a ...

Dove vedere L'Isola dei famosi 2018 : orari Daytime - replica e info streaming Video : Dove si possono vedere le avventure dei concorrenti [Video] dell'#isola dei famosi 2018 in tv? Quali sono glio appuntamenti in programma sulle reti Mediaset per re il fortunato reality show condotto da Alessia Marcuzzi? Settimana dopo settimana cresce sempre di più il bacino di spettatori che segue e si appassiona alle vicende dei 18 naufraghi protagonisti di questa tredicesima edizione che sta ottenendo grandi risultati d'ascolto in prime time ...

Daytime Isola dei Famosi : Nadia Rinaldi delusa da Filippo Nardi : Nadia Rinaldi amareggiata dal gesto di Filippo Nardi a L’Isola dei Famosi E’ appena finita un nuova puntata del Daytime de L’Isola dei Famosi su Canale 5, e gli animi tra i naufraghi sono sembrati essere incandescenti. Il motivo? La nomination. Difatti Nadia Rinaldi è finita in finita in ballottaggio questa settimana insieme alla ex tronista del famoso dating show Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. Motivo per cui, una volta ...

Daytime Isola : Amaurys Pérez contesta i compagni : L’Isola dei Famosi 2018, Amaurys Pérez attacca i naufraghi Torna stasera, con la seconda puntata in diretta, L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, in studio con Mara Venier e Daniele Bossari, svelerà chi abbandonerà l’Isola questa sera tra Eva Henger e il modello Marco Ferri. Intanto gli animi in Honduras, come riporta lo stesso inviato Stefano De Martino, sono davvero tesi. In particolar modo sulla ...

Isola dei Famosi - info appuntamenti : diretta - Daytime e replica : Chi invece preferisce rivedere la puntata integrale del 22 gennaio, potrà farlo questa sera collegandosi alle 21,10 su La5 , oltre naturalmente in streaming collegandosi al canale dedicato.

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Da martedì 23 gennaio parte il Daytime : tutti gli appuntamenti : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e cast: Eva Henger preoccupata, permanenza in Honduras a rischio? Arrivano le rivelazioni della figlia Mercedesz Henger.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 20:16:00 GMT)