ilfattoquotidiano

: Danimarca, dopo il Mose il ministero ci ripensa: firmato l’accordo con il consorzio italiano per lo Storstrom Bridg… - Cascavel47 : Danimarca, dopo il Mose il ministero ci ripensa: firmato l’accordo con il consorzio italiano per lo Storstrom Bridg… - Raffaelatonnel1 : RT @AntiBaizuo: 'Espulso e rimpatriato in Algeria Bouchenafa Mahmoud, classe 1991, che era stato detenuto in carcere per maltrattamenti in… - disicaterina : RT @AntiBaizuo: 'Espulso e rimpatriato in Algeria Bouchenafa Mahmoud, classe 1991, che era stato detenuto in carcere per maltrattamenti in… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018)mesi di istruttoria, ildei trasporti danese hal’accordo con Itinera, ilitaliano che si era aggiudicato l’appalto da 277 milioni di euro per la costruzione dello Storstrom Bridge inla vittoria della gara in ottobre, la firma era prevista per dicembre ma le rivelazioni della stampa locale avevano fatto saltare tutto: i giornali avevano fatto emergere infatti come le ditte che si apprestavano a costruire il terzo ponte più lungo del Paese fossero state indagate per corruzione in Italia in merito all’inchiesta suldi Venezia. Una forte campagna di opinione contro l’intervento nelle opere danesi di ditte italiane implicate in casi di corruzione aveva infatti convinto il Danish Road Directorate a congelare la decisione e approfondire il caso. Lunedì è arrivato il via libera. Una cosa inedita per la: non era ...