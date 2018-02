Dalla Spagna | fatta per Griezmann al Barcellona

Dalla Spagna sicuri - l’Uefa pronta a introdurre la quarta sostituzione : Uefa studia la quarta sostituzione, secondo "Marca" il massimo organo calcistico europeo sarebbe pronto ad introdurre il quarto cambio durante le gare. L'articolo Dalla Spagna sicuri, l’Uefa pronta a introdurre la quarta sostituzione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Dalla Spagna : 'Napoli - ripresi i contatti con Leno' : ROMA - Si muove il Napoli , per non trovarsi scoperto in un ruolo fondamentale come il portiere a fine stagione. Pepe Reina difficilmente rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno e il ...

Dalla Spagna al Marocco a bordo di una Panda per sfidare il deserto e fare beneficenza : Ogni anno un centinaia di automobilisti si sfidano in una gara in mezzo al deserto a bordo di Fiat Panda prima serie, armati solo di bussola, cartina stradale, lamiera e quattro ruote motrici, per arrivare da Madrid a Marrekech...

Dalla Spagna : 'Neymar si sente ormai un giocatore del Real Madrid' : MADRID - Neymar si sente sempre più lontano dal Paris Saint Germain . Secondo 'Marca' il fuoriclasse brasiliano ha risposto con un sorriso, nell'amara notte di Champions, a chi gli chiedeva se fosse ...

Dalla Spagna : 'Caicedo tra gli indagati per la presunta combine in Levante-Saragozza' : TORINO - Brutta notizia per Caicedo, attaccante della Lazio che secondo il quotidiano spagnolo 'Marca' sarebbe tra i 41 ndagati per un presunto caso di combine nell'ambito del maxiprocesso legato alla ...

Dalla Spagna sono certi : Neymar al Real Madrid! Ecco quando… : Dalla Spagna sono certi: Neymar al Real Madrid! Ecco quando… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Dalla Spagna, sono certi: Neymar AL Real MADRID- Bomba di mercato Dalla Spagna. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” il Real Madrid sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Neymar. Come riporta il quotidiano spagnolo, le Merengues ...

Kane alla Juventus?/ Calciomercato news - bomba Dalla Spagna : pronti 250 milioni per l'attaccante del Tottenham : Una bomba di Calciomercato in arrivo dalla Spagna: la Juventus sarebbe pronta a sborsare addirittura 250 milioni di euro per Harry Kane, prossimo avversario in Champions League(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:26:00 GMT)

Calciomercato Juventus - bomba Dalla Spagna : “ecco l’offerta shock per Harry Kane” : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dall’importante successo in campionato sul campo della Fiorentina, la squadra di Massimiliano Allegri ha però dovuto fare i conti con il controsorpasso da parte del Napoli che ha vinto ed entusiasmato contro la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri adesso si preparano per un match fondamentale, quello di Champions League contro il Tottenham valido per l’andata degli ottavi di ...

Juventus - Dalla Spagna : follia Kane - offerta da oltre 200 milioni di euro. Intanto Szczesny… : Juventus, dalla Spagna: follia Kane, offerta da oltre 200 milioni di euro. Intanto Szczesny… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, dalla Spagna- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon” e come riportato anche da “TuttoSport“, la Juventus sarebbe pronta ad una clamorosa follia economica per Kane, ...

Dalla Spagna sicuri : 'La Juventus vuole Kane' : TORINO - Sta cominciando a replicarsi, tra condivisione e commenti, l'indiscrezione riportata da 'Don Balon'. Quale? Eccola, testuale: ' La Juventus ha i conti in regola per tentare il colpo dell'...

DIRETTA / Fed Cup 2018 Italia Spagna streaming video e tv : Deborah Chiesa a un set Dalla qualificazione! : DIRETTA Fed Cup 2018: Italia Spagna streaming video e tv. A Chieti su terra rossa sarà decisiva la seconda giornata, Sara Errani ci regala il secondo punto e il primo match point(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 17:39:00 GMT)

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 2-1 : che grinta Sara Errani! Carla Suarez Navarro cade al terzo set : azzurre a un punto Dalla vittoria! : L’Italia è a un punto dalla vittoria contro la Spagna, nel match di primo turno del Gruppo Mondiale II di Fed Cup. È stata Sara Errani a consegnare alla squadra azzurra il 2-1: il terzo singolare era fondamentale e la tennista bolognese ha fatto ricorso a tutta la grinta di cui dispone per battere Carla Suarez Navarro. Una vera e propria battaglia, come piace a Sara, vinta 6-3 3-6 6-3 dopo 2 ore e 18 minuti. È stato un match ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Spagna 2-1 in DIRETTA : Errani vince la battaglia con Suarez Navarro al terzo! Azzurre a un punto Dalla vittoria : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata del primo turno del World Group II di Fed Cup tra Italia e Spagna. Sulla terra rossa indoor del Palazzetto “Sandro Leombroni” di Chieti, le Azzurre e le iberiche sono sull’1-1 e ci si giocherà il tutto per tutto per conquistare il pass per i playoff di aprile. Sarà quasi tutto nelle mani di Sara Errani. L’azzurra, vittoriosa contro Lara Arruabarrena in modo piuttosto ...

Dalla Spagna : la Juventus spinge per arrivare a Gayà : Dalla Spagna sono sicuri: la Juventus vuole Josè Gayà. Secondo quanto riportato da 'El Digital', i bianconeri sono fortemente interessati al terzino 22enne in forza al Valencia. Pur di arrivare allo ...