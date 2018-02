Da Reggio a Torino in 30 ore | odissea per passeggeri Intercity

Burian - incredibile odissea al gelo e sulla neve per l’Intercity Reggio Calabria-Torino : Un’odissea più che un viaggio, quello che hanno dovuto subite i passeggeri a bordo dell’Intercity Ic 794 partito ieri sera dalla Calabria e diretto in Piemonte. Oltre 29 ore da Reggio Calabria a Torino Il treno ha lasciato la stazione sullo stretto in perfetto orario, alle 21.35 di ieri sera. Le nevicate della notte che hanno mandato in tilt il nodo di Roma hanno però fatto accumulare al convoglio 9 ore di ritardo: sarebbe dovuto ...

Sull'intercity notte Reggio Calabria-Torino : “I politici vivono su un altro mondo” : L’odissea dell’intercity notte 35094 inizia alla stazione centrale di Reggio Calabria alle 21,35. Sui binari decine di persone aspettano il treno che, dopo 33 fermate e 19 ore, raggiungerà Torino. Sono studenti e anziani che «salgono al Nord» per una visita medica o per trovare i figli emigrati, accompagnati da scatoloni di cibo. Un microuniverso d...

Gol Acquah - arriva subito il paReggio del Torino : deviazione decisiva [VIDEO] : Gol Acquah, arriva subito il pareggio del Torino: deviazione decisiva – Grandi emozioni nei primi minuti del primo match della 23^ giornata del campionato di Serie A, Sampdoria e Torino stanno regalando spettacolo. Inizio positivo per la squadra di Mazzari vicina al gol con Iago Falque, a passare però è la Sampdoria, tiro di Torreira ma errore della barriera che si apre. Poi grande reazione della squadra ospite che trova subito il pareggio ...

Basket - Pierre manda in crisi Torino. Reggio sbanca Pesaro grazie a Llompart e Wright : Bologna, 27 gennaio 2018 – Il successo in Champions League con Utena, pur non avendo portato al passaggio del turno, ha infuso nuova fiducia nei giocatori della Dinamo Sassari che, dopo due sconfitte, ...

Eurocup - vince solo Reggio. Trento e Torino ko : Bologna 24 gennaio 2018 – Sorride soltanto la Grissin Bon Reggio Emilia , vincente contro l' Unics Kazan tra le italiane impegnate nella quarta giornata delle Top 16 di Eurocup che deve registrare la ...

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : rimonta vincente di Reggio Emilia. Trento cade al supplementare - Torino crolla in Lituania : Nella quarta giornata delle TOP 16 di Eurocup a far festa tra le squadre italiane è solo la Grissin Bon Reggio Emilia, che ottiene un successo pesantissimo contro lo Unics Kazan (76-75) e si avvicina sempre di più la qualificazione ai quarti di finale. Ancora una volta un finale emozionante contro i russi, sconfitti per una seconda volta dalla formazione di Menetti a cui basta una vittoria nelle prossime due partite per staccare il biglietto per ...

Basket - Eurocup : Lietuvos-Torino 101-68 - ora Trento-Buducnost - poi Reggio Emilia-Kazan : LIETUVOS RYTAS-TORINO 101-68 (30-14, 54-30; 77-53) Trasferta da incubo, per la Fiat Torino che cade in Lituania 101-68. I gialloblù mettono la testa avanti soltanto in avvio (3-4), poi subiscono la ...

DIRETTA/ Roma Torino Primavera (risultato live 0-1) streaming video e tv : Celar sfiora il paReggio! : DIRETTA Roma Torino Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della semifinale di andata di Coppa Italia, match molto equilibrato sulla carta(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:11:00 GMT)

Basket - Eurocup 2018 : è dentro o fuori per Trento. Torino e Reggio Emilia per avvicinare i quarti : Quarto turno della Top 16 di Eurocup. Comincia il girone di ritorno e la lotta per la qualificazione ai quarti di finale entra sempre di più nel vivo. Le tre italiane impegnate nella competizione affrontano tre partite differenti, con situazioni di classifica diverse. Tutte, in ogni caso, hanno chance di passaggio del turno che proveranno a tenere vive. Quella che si gioca una posta maggiore rispetto alle altre è Trento. La Dolomiti si trova al ...

Basket - TOP 16 Eurocup 2018 : trasferte complicate per Reggio Emilia e Trento. Torino nel caos ospita il Lietuvos : Le TOP 16 di Eurocup entrano nel vivo con la terza giornata. Un momento decisivo per le squadre italiane che si trovano tutte con un record di una vittoria e una sconfitta. La prima a scendere in campo sarà la Grissin Bon Reggio Emilia, che questo pomeriggio affronta i russi dello Unics Kazan, capolista del gruppo H e tra le principali candidate alla vittoria finale. Servirà davvero una grande prestazione in Russia alla formazione di Menetti per ...

Basket - Top 16 Eurocup 2018 : Torino e Trento cadono in Russia - anche Reggio Emilia finisce ko : Se all’esordio l’Italia aveva fatto l’ein plein di vittorie, purtroppo nel secondo turno delle Top 16 di Eurocup tutto si è ribaltato. Mercoledì da dimenticare per le squadre italiane, con Torino, Trento e Reggio Emilia tutte uscite sconfitte dai loro match in trasferta. Sconfitta con molti rimpianti per la Fiat Torino, che cade in casa dello Zenit San Pietroburgo per 95-84. Una partita che ha visto la squadra piemontese essere ...

Basket - Eurocup : Kuban-Trento 97-69 - ora Zenit-Torino e Villeurbane-Reggio Emilia : LOKOMOTIV Kuban-Trento 97-69 (29-16, 45-32; 71-47) L'Aquila Basket Trento cade in terra russa contro il Lokomotiv Kuban e perde la seconda sfida delle Top 16 di Eurocup. La formazione di coach ...

Basket - Eurocup 2018 : esame di maturità per Torino - Trento e Reggio Emilia in Top 16 : Secondo turno della Top 16 di Eurocup 2018. Le tre italiane impegnate nella competizione, vale a dire Fiat Torino, Dolomiti Energia Trentino e Grissin Bon Reggio Emilia, hanno cominciato con il piglio giusto, reduci dalle brillanti vittorie di settimana scorsa. Ora, però, è giunto il momento della conferma: un esame di maturità che potrebbe dire molto su quanto potrà essere lungo il cammino delle tre formazioni. Torino è al comando del gruppo F ...