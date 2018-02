Da Montalbano a La mossa del cavallo | cosa c' è da sapere sulla fiction

Trama de La mossa del cavallo - il 26 febbraio su Rai1 : Vigata prima di Montalbano - tra mafia e western : Una Sicilia post Risorgimento fa da sfondo alle vicende raccontate nella Trama de La mossa del cavallo, il film tv tratto dai romanzi storici di Andrea Camilleri. L'autore de Il Commissario Montalbano ci porta nuovamente a Vigata, un secolo prima del personaggio interpretato da Luca Zingaretti. I personaggi de La mossa del cavallo ci accompagnano all'interno di un "western siciliano", una sorta di giallo grottesco e pieno di sorprese, dove la ...

Chi è Michele Riondino : dal giovane Montalbano a La mossa del cavallo : Michele Riondino non è semplicemente un attore. Ha lo sguardo di chi si nutre delle parole e dei silenzi dei suoi personaggi, di chi conosce gli astratti furori che possono consumare la vita di un uomo. Lo si può vedere da come dava vita al giovane Salvo Montalbano, il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri, diventato suo malgrado protagonista di un interesse letterario e televisivo senza precedenti. E lo vedremo lunedì 26 febbraio nei ...

Ester Pantano - da Montalbano a La mossa del cavallo : «Faccio di testa mia» : Ester Pantano non crede ai raccomandati. Quando ha deciso di fare il provino per il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, tutti le hanno detto di lasciar perdere: non sarebbe entrata senza un «aiutino». Invece ce l’ha fatta, con una scena di Ragazze Interrotte: «Quella in cui Angelina Jolie trova il diario di Winona Ryder», racconta l’attrice di Catania, 27 anni. «Faccio sempre di testa mia e vado dritta per la mia strada». LEGGI ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Michele Riondino - da Montalbano a La mossa del cavallo (25 Febbraio 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 25 Febbraio: Fabio Fazio torna in onda oggi, alle 20.35 su Raiuno. In studio Matteo Renzi, Roberto Saviano e Valeria Imbrogno, compagna di dj Fabo.(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 20:26:00 GMT)

LA MOSSA DEL CAVALLO - ANDREA CAMILLERI/ Su Rai1 il western siciliano : dimenticatevi di Montalbano! : La MOSSA del CAVALLO, il giallo di ANDREA CAMILLERI: su Raiuno il western alla siciliana che racconta i mali d'Italia. Le ultime notizie sul romanzo storico in tv il 26 febbraio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:54:00 GMT)

La mossa del Cavallo - Camilleri show in conferenza stampa : 'Ma cosa ci trovate in Montalbano?' : La mossa del Cavallo , Camilleri show in conferenza stampa: 'Ma cosa ci trovate in Montalbano?'. Lo scrittore: 'Ma che ci trovate in Montalbano ? Tutto questo consenso un po' mi fa paura, non vorrei ...

“La mossa del cavallo” - la nuova fiction sulla Sicilia pre-Montalbano : Si potrebbe definire un Montalbano ante litteram l'ispettore Giovanni Bovara interpretato da Michele Riondino...