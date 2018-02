' Cyrano de Bergerac' di Jurij Ferrini

Cyrano De Bergerac trova nuova linfa con The National : I National, freschi del Grammy Awards 2018 per il miglior album di musica alternative, Sleep Well Beast, si approcciano ad un nuovo progetto che mette insieme musica, teatro e poesia. Si tratta di una rivisitazione di uno dei personaggi più amati e controversi nati dal genio letterario di fine '800, Cyrano De Bergerac. La commedia teatrale sarà rivisitata nel testo dal cantante dei National, Matt Berninger, mentre i gemelli Aaron e Bryce Dessner ...