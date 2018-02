Cutrone | per Milan è una vittoria pesante

LIVE Roma-Milan - cronaca e risultato in tempo reale : 0-1 c'è Kalinic per Cutrone : ... Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessié, Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Suso, Cutrone Allenatore: Gennaro Gattuso Notizie sul tema Dove vedere Roma-Milan streaming LIVE gratis ...

Clamoroso Juventus - Cutrone nel mirino : follie per l’attaccante del Milan? : La Juventus è concentrata sulla stagione in corso, l’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è quello vincere un altro scudetto, duello sempre più avvincente con il Napoli mentre la gara d’andata di Champions League contro il Tottenham non è stata entusiasmante, un 2-2 che ha complicato i piani, la Juventus dovrà provare a vincere al ritorno. Nel frattempo però si continua a pensare al mercato, in particolar modo si stanno ...

Gattuso su Cutrone : “Spero trovi una bella fidanzata così pensa a fare l’amore” : Rino Gattuso è l’allenatore del momento. Anche club stranieri si sono interessati al calabrese che con il suo Milan sta

Milan - Casiraghi : 'Cutrone vive per il gol - ha tutto per giocare in Nazionale' : Gigi Casiraghi , ex attaccante di Juventus, Lazio e Chelsea, parla a la Gazzetta dello Sport di Patrick Cutrone , giovane attaccante del Milan : 'Ha tutto per far parte del prossimo ciclo azzurro. vive per il gol, come i grandi attaccanti. È giovane, ha scalato le gerarchie e si è fatto ...

Serie A Milan - Gattuso : «Spero che Cutrone si trovi una bella fidanzata» : MilanO - Milan-Sampdoria è uno spareggio per l'Europa. Lo sa bene Rino Gattuso , l'allenatore dei rossoneri: "Noi non possiamo sbagliare, loro si perché hanno tre punti in più in classifica. La ...

Stesso fiuto per il gol - stessa esultanza - stessa ‘fame’ : ecco Cutrone - il Milan ha trovato il nuovo Pippo Inzaghi : Il Milan sta attraversando un momento veramente importante, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha portato alla svolta. I rossoneri stanno recuperando posizioni in classifica ed il sogno è quello di rientrare in corsa per la Champions League, in Europa League è stato invece ipotecato il passaggio del turno agli ottavi dopo il netto successo in trasferta contro il Ludogorets. Il merito della rinascita è anche e soprattutto ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 25a giornata : Immobile - Higuain - Cutrone : Consigli Fantacalcio Serie A, le dritte per la 25a giornata: Immobile, Higuain, Mertens. Dopo la due giorni di Coppe è tutto pronto per un nuovo turno del campionato(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:02:00 GMT)

Per il Napoli brutta resa. Super Milan con Cutrone : ROMA - Tre sconfitte e una sola vittoria, splendida, del Milan in Bulgaria: davvero un rientro deludente del calcio italiano in Europa League , a conferma che a livello di mentalià facciamo fatica ad ...

Pagelle LIVE Ludogorets-Milan 0-2 - Europa League 2018 : Cutrone gol e rigore procurato che trasforma Rodriguez - Romagnoli super in difesa : Primo tempo dai due volte per il Milan. Inizio in sofferenza con il Ludogorets che provava, soprattutto sulle fasce, a fare male ai rossoneri. Con il passare del tempo la spinta dei bulgari è scemata e la squadra di Gattuso ha preso in mano il pallino del match. Dopo alcune occasioni sciupate arriva la solita zampata di Cutrone che, di testa, segna l’1-0 proprio all’ultimo respiro! CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE Di seguito le Pagelle ...

Calciomercato Milan - dirigenza al lavoro per blindare Cutrone : i dettagli : Calciomercato Milan – Patrick Cutrone sta diventando sempre più un fattore per il Milan. Il baby attaccante rossonero sta scalando le gerarchie alla faccia dei 70 milioni spesi sul mercato dalla società in estate per Andrè Silva e Kalinic. Gattuso se lo coccola ma pretende sempre di più, consapevole del fatto che il numero 63 rossonero ha ancora ampi margini di miglioramento. La dirigenza del Milan, intanto, sta muovendo i primi passi per ...

Marani : 'Cutrone spero abbia espiato il fatto di essere giovane e di non essere costato nulla' : Le giovani proposte salite sul palco della ventiquattresima giornata di serie A sono tre, o più. Giovani talenti da valorizzare. Per passare alla categoria dei Big, nel prossimo futuro. Per farlo, ...