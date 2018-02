Cutrone fa saltare anche la Roma

ilgiornale

(Di lunedì 26 febbraio 2018)- Nella sfida degli umori opposti, ma con diverse prospettive e obiettivi stagionali, alla fine ha la meglio chi dimostra maggiore personalità in campo. Il Milan di Gattuso prosegue così la striscia positiva avviata dal derby di coppa Italia che ha rappresentato il punto di svolta di una stagione che prima di Natale rischiava di essere ancora una volta anonima. E' la notte dei giovani rossoneri, dal Donnarumma che ha festeggiato i suoi 19 anni sventando gli unici veri tiri dellaagli albori del match, alormai in testa alle gerarchie di Gattuso per l'attacco, fino al terzino 21enne Calabria che trova il suo primo gol in serie A che chiude la gara dell'Olimpico.La terza vittoria di fila in campionato (la sesta in un girone di ritorno quasi perfetto nel quale il Milan ha lasciato punti solo all'Udinese) è il giusto risultato di una partita prima ...