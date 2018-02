Curling | Olimpiadi PyeongChang 2018 | l’Italia ci mette il cuore e batte i Campioni

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - medagliere : trionfo Svezia nel Curling : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani in gara nell'ultimo giorno dei Giochi, con quattro finali (oggi 25 febbraio)(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 12:41:00 GMT)

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia-Corea del Sud 8-3 - le scandinave entrano nella storia : Nel torneo di Curling femminile pronostici rispettati e la fortissima nazionale svedese si conferma per la terza volta campionessa olimpica entrando di diritto nella storia di questa disciplina. La squadra di Anna Hasselborg si è dimostrata la migliore anche in questa finale per l’oro contro le padrone di casa della Corea del Sud, non risentendo affatto del caloroso tifo per le ragazze asiatiche. Un 8-3 che non ammette repliche e descrive ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 25 febbraio : si assegnano gli ultimi titoli in hockey ghiaccio - Curling - bob e sci di fondo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata (domenica 25 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si conclude quest’emozionante percorso con le ultime finali in gioco. Si comincia con quella del curling femminile dove la Corea del Sud, padrona di casa, affronterà la Svezia in un match palpitante in cui le scandinave sono favorite ma dove anche il sostegno del pubblico potrebbe fare la differenza. Vi ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : l’incredibile storia degli Stati Uniti. Era considerata la squadra degli “scarti” - ora torna in patria con uno storico oro : Team Reject, ovvero la squadra degli “scarti”, così erano soprannominati gli statunitensi John Shuster, Tyler George, Matthew Hamilton, John Landsteiner e Joseph Polo, che quest’oggi sono saliti sul gradino più alto del podio per ricevere la medaglia d’oro nel Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Poco tempo fa molti li deridevano, ora sono osannati da un’intera nazione, è questa l’incredibile storia del team USA, che vale la pena ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il Giappone supera la Gran Bretagna e conquista una storica medaglia di bronzo : Il Giappone conquista una storica medaglia di bronzo nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. La squadra formata da Satsuki Fujisawa, Chinami Yoshida, Yumi Suzuki, Yurika Yoshida (e la riserva Mari Motohashi) ha battuto la Gran Bretagna di Eve Muirhead per 5-3, regalando così la prima medaglia olimpica in questo sport al proprio paese. Una partita estremamente equilibrata nella prima parte, infatti è arrivata una ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti scrivono la storia! John Shuster e compagni battano la Svezia e conquistano il primo oro olimpico : Gli Stati Uniti scrivono la storia nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, conquistando il primo titolo olimpico di questa nazione. John Shuster, Tyler George, Matthew Hamilton, John Landsteiner (e la riserva Joseph Polo) hanno fatto un’impresa straordinaria e impronosoticabile all’inizio di questo torneo. I nordamericani hanno completato questo sogno riuscendo a battere in finale la Svezia di Niklas Edin per ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Corea del Sud-Svezia. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Corea del Sud e Svezia si affronteranno nella finale per l’oro del torneo di torneo Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le padrone di casa hanno davvero sbalordito in questa manifestazione e si sono guadagnate l’atto conclusivo superando il Giappone all’extra-end. Le favorite scandinave, invece, si sono sbarazzate della quotata Gran Bretagna. Di seguito la data, il programma dettagliato e ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia si giocheranno l’oro - superate Giappone e Gran Bretagna : La Corea del Sud vola in finale nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà una storica medaglia d’oro con la Svezia. Le padrone di casa hanno battuto il Giappone per 8-7, mentre le scandinave hanno superato la Gran Bretagna per 10-5. La storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone è stata equilibrata e combattuta fino all’ultima stone. Le padrone di casa aprono benissimo con tre punti e poi le due ...

Olimpiadi - le «Ragazze dell’aglio» del Curling coreano conquistano tutti : Aglio, curling e peperoncino. Ok, il soprannome non invita all’abbraccio. Garlic Girls. Le ragazze dell’aglio. Ma una calorosa pacca sulla spalla la meritano comunque, le ragazze del curling della Corea del Sud, prima semifinalista – tra la sorpresa generale – alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Superate tra le altre Canada e Svezia, sconfitta la nazionale Usa 9-6, staccato il biglietto buono: la Corea del Sud di curling ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : tutto il bronzo ai russi Krushelnitckii-Bryzgalova per doping! Festeggia la Norvegia : I russi Alexander Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova perderanno la medaglia di bronzo che hanno conquistato nel torneo di Curling misto alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La positività al meldonium del 25enne ha già portato a una squalifica da parte del Tas e alla cancellazione di tutti i risultati ottenuti durante questa rassegna a cinque cerchi. Pertanto il bronzo finisce al collo dei norvegesi Kristin Skaslien e Magnus ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stati Uniti e Svezia proveranno a conquistare il loro primo titolo olimpico sul ghiaccio coreano : La finale del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang vedrà protagoniste Stati Uniti e Svezia. Una partita che metterà in palio un oro olimpico che sarà storico per chiunque delle due lo conquisterà, visto che queste nazioni non hanno mai vinto fino ad ora una rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare il cammino delle due pretendenti al titolo e le prospettive di questa grande sfida. Partiamo dalla Svezia, ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Svezia e Stati Uniti volano in finale - battute Svizzera e Canada : Svezia e Stati Uniti si giocheranno la medaglia d’oro nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Gli scandinavi hanno superato nettamente la Svizzera per 9-3, mentre gli statunitensi hanno vinto il derby nordamericano con il Canada per 5-3. Partita a senso unico quella tra Svezia e Svizzera, con gli scandinavi che hanno rispettato il pronostico andando a dominare questa semifinale. Anche in questa gara è uscita ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Svezia-USA. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Svezia-USA sarà la finale per l’oro del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà l’atto conclusivo che nessuno si attendeva: gli scandinavi guidati dall’istrionico Niklas Edin erano tra i grandi favoriti ma i sorprendenti statunitensi dello skip Kevin Koe non erano minimamente quotati eppure hanno raggiunto le semifinali e hanno sconfitto IL Canada Campione in carica. Di seguito la data, il ...