Cultura | per il prossimo triennio finanziamenti a pioggia | +79% E 300mila euro vanno

TV - Rai Cultura : Sacile e Venezia - doppio appuntamento per “Italia Viaggio nella Bellezza” : doppio appuntamento a Nord Est per “Italia Viaggio nella Bellezza”, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 26 febbraio alle 21.10 su Rai Storia. Si parte da Sacile, la piccola città adagiata sul fiume Livenza, quieta ed elegante, situata alle porte del Friuli, per secoli legata al dominio di Venezia, che a partire dal 1420 ne plasmò la storia e l’aspetto trasformandola in città rinascimentale, giardino della Serenissima. Si viaggia poi ...

Elezioni - Pugliesi per l'agricoltura - Intorcia per la marineria - Bocchino per la Cultura : ... nella consapevolezza che non è possibile lasciare privo di attenzione un settore così strategico per l'economia provinciale e regionale. Difendere i nostri coltivatori significa difendere anche la ...

Un premio per valorizzare Cultura Umbria : ANSA, - ROMA, 22 FEB - Un premio giornalistico internazionale per valorizzare le eccellenze gastronomiche, la cultura, i valori e le tradizioni dei colli dell'Umbria nella bassa valle del fiume Tevere:...

Bonus Cultura per chi compie 18 anni : come richiederlo : Anche per il 2018 viene confermato il Bonus cultura del valore di 500 Euro riservato a chi ha compiuto 18 …

EUREKA! ROMA 2018 per progetti Culturali di divulgazione scientifica : Per la prima volta quest’anno a ROMA ci sarà una stagione dedicata alla promozione della Scienza. Infatti pochi giorni fa è stato pubblicato “EUREKA!”, il bando che mette a disposizione 500mila euro e altri vantaggi indiretti per i progetti da realizzare in primavera – tra il 19 aprile e il 3 giugno – per avvicinarsi e giocare con la scienza. È una novità assoluta per ROMA. Tra i criteri di valutazione la capacità del progetto di ...

Jazz - intesa tra ministero e federazione per promuovere la Cultura jazzistica in Italia : Si potrebbe dire, senza esagerare di molto, che il 21 febbraio del 2018 è una data storica per il Jazz Italiano. Perché per la prima volta le associazioni che raggruppano musicisti e operatori del ...

Una bella notizia per Parma capitale italiana della Cultura 2020. E se per il 2021 candidassimo Livorno? Io ci credo : Non me ne vogliano le altre città concorrenti, tutte ugualmente meritevoli, ma la decisione di attribuire a Parma il ruolo di capitale italiana della Cultura per il 2020 mi sembra più che giustificata, legittima e sacrosanta. Dopo lo splendore di Palermo capitale italiana della Cultura nel 2018 e di Matera capitale europea della Cultura nel 2019, due città che esaltano il Mezzogiorno e le sue straordinarie capacità e ...

Voucher Culturali per ragazzi - uscite le graduatorie : Il Voucher - precisa una nota - consiste in sconti e tariffe agevolate per accedere ai corsi delle scuole musicali o per assistere a spettacoli di teatro e cinema. Le famiglie possono ritirare da ...

Una camminata Culturale con Aima per scoprire Biella Riva : Farà da chiusura alla mostra fotografica di Roberto Ramella 'Riva - Un paese dentro la città', la camminata escursionistica culturale organizzata per mercoledì 21 febbraio da Aima e Mente Locale. L'...

PARMA CAPITALE DELLA Cultura 2020/ Coldiretti : "È un'opportunità anche per Piacenza" : PARMA CAPITALE DELLA CULTURA 2020: la scelta del Ministero dei Beni CULTURAli e la proclamazione del Ministro Franceschini al sindaco Pizzarotti. "Premiata alleanza pubblico-privato"(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 22:48:00 GMT)

Musica - teatro e Cultura : ecco gli eventi da non perdere : Numerosi gli spettacoli teatrali: a Cavallino andrà in scena ' Eva non è ancora nata'; ' Una nessuna centomila' è lo spettacolo proposto a Muro Leccese. Tra gli eventi culturali segnaliamo la ...

Parma capitale italiana della Cultura per il 2020 : Nel 2017 aveva chinato il capo a Pistoia nonostante volesse celebrare con la nomina a capitale italiana della cultura i 2.200 anni di vita, questa volta ce l'ha fatta forte di un dossier corposo...