Cultura | Bizi Slc Cgil | in Italia il 57 | 8% dei musicisti lavora in nero

liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Itori dello spettacolo ci chiedono dignità, una parte è stabile ma un'altra non può nemmeno essere considerata precaria perché non ha alcun diritto. Nel nostro Paeseinil 57,8 per cento dei, il 34,9 per cento di ballerini, il 35,7 degli a