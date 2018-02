Cri | lezioni per l' utilizzo del defibrillatore | iniziativa rivolta a tutti i cittadini

Elezioni - Migliore (Pd) : “Non Criticate M5s”. Gomez : “Stufo che parlamentari strapagati come lei vadano in tv a mentire” : “Sono stufo che parlamentari strapagati vadano in televisione a mentire sul conto mio e della mia testata. Sul mio sito ha trovato nome per nome tutte le candidature che non andavano bene del Movimento 5 stelle. E lei lo sa”. Così il direttore de ilfattoquotidiano.it Peter Gomez ha replicato in diretta tv (nel corso della trasmissione Omnibus su La7) a Gennaro Migliore, esponente del Pd, che poco prima aveva accusato Gomez e Il Fatto ...

Elezioni - Di Maio : “Noi facciamo i bonifici alle imprese - Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È tutto sCritto nelle sentenze” : “Noi facciamo i bonifici alle imprese italiane, Berlusconi li ha fatti a Cosa Nostra. È scritto tutto nelle sentenze”. Luigi Di Maio risponde a leader di Forza Italia e fa riferimento a quanto scritto nelle motivazioni con cui la Cassazione ha condannato Marcello Dell’Utri a 7 anni di carcere. Una ‘corda’ toccata negli scorsi giorni anche da Alessandro Di Battista, che aveva letto la sentenza ad Arcore a poche ...

Elezioni - Candidato M5s in Puglia condannato in primo grado. Lui : “Caso archiviato”. Ma fu presCritto : Dieci anni fa è stato condannato a sei mesi e a duemila euro di multa. Il motivo? Nel 2000 era stato stato sospreso mentre “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusivamente duplicava o riproduceva a fine di lucro, 308 cd per videogiochi e 57 cd musicali”. Una condanna per cui il giudice aveva stabilito la non menzione nel casellario giudiziario. Per questo motivo Antonio Tasso si è potuto candidare nelle liste del Movimento 5 ...

Elezioni : Renzi - Pd in Crisi? Teatro affollato : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - "Meno male che il Pd è in crisi, altrimenti ci voleva il palazzetto dello Sport...". Lo ha detto Matteo Renzi salendo sul palco del Teatro Al Massimo di Palermo dove incontra gli elettori, davanti a un Teatro molto affollato.

Elezioni - la Lega sCrive “Prima gli italiani” ma nei manifesti usa modelle straniere : “Prima gli italiani” è il mantra di Matteo Salvini da anni. E la difesa dei connazionali è diventata il vessillo da sbandierare in campagna elettorale dalla Lega. Lo slogan è in bella vista anche sulle foto di copertina del profilo Facebook del leader del Carroccio, che chiama all’adunata del prossimo sabato in piazza Duomo a Milano. La faccia di Salvini, i loghi, i pullman, il countdown e poi mamme e papà con le proprie figlie ...

Elezioni - scienziati : i partiti sottosCrivano un accordo trasversale su ambiente e clima : “La Scienza al Voto“, il comitato costituito da 19 scienziati italiani che si occupano di cambiamenti climatici e ambiente, lancia un appello in occasione delle Elezioni: chiede un accordo trasversale a tutti i partiti su salvaguardia del territorio, attività produttive, salute e sicurezza dei cittadini dai pericoli dei cambiamenti climatici. Il comitato ha proposto che tutti i partiti si impegnino, fin da prima delle Elezioni, a ...

Domenica In con Cristina e Benedetta Parodi/ Anticipazioni : Miss Italia - Alessia Spagnulo eviterà le selezioni : Domenica In, 18 febbraio 2018: nella puntata di oggi condotta da Cristina Parodi tanta musica con Ron, Giovanni Caccamo e il duo Fogli-Facchinetti. Ospiti anche Lunetta Savino e...(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:48:00 GMT)

Elezioni - Meloni sottosCrive il patto anti-inciucio : “Io non tradisco”. Ma Salvini e Berlusconi lasciano la poltrona vuota : Un patto anti-inciucio. Ma gli alleati non Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, non ci sono. “Questa è un’iniziativa che avevamo concordato”, dice la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Berlusconi dice addirittura che questa iniziativa è dannosa. Non capisco francamente come possa essere dannosa. È dannosa se vuoi fare l’inciucio”, dice Meloni. E il leader della Lega? “Dice che aveva altre ...

Ci sono 13 inCriminati nell’indagine sulla Russia e le elezioni americane : Il Dipartimento di Giustizia ha presentato un documento pieno di accuse, nessuna direttamente al comitato elettorale di Trump The post Ci sono 13 incriminati nell’indagine sulla Russia e le elezioni americane appeared first on Il Post.

Russiagate - inCriminati 13 russi : "Hanno interferito con le elezioni" : 'Hanno coscientemente e intenzionalmente cospirato per truffare gli Stati Uniti con il proposito di interferire con i processi politici ed elettorali americani'. È questa la ragione, esposta in 37 ...

Russiagate - inCriminati 13 cittadini russi «Hanno interferito con le elezioni 2016» : Contestate interferenze nei processi politici ed elettorali americani. Per la prima volta le indagini toccano direttamente Mosca

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Sanità : Critiche sindacati sulla firma ‘blitz’ pre-Elezioni (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie di oggi 16 febbraio 2018: Rinnovo comparto Sanità, critiche dei sindacati sulla firma "veloce" del contratto nazionale. Schermaglie tra le sigle(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 05:18:00 GMT)