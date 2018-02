Crac Parma Calcio | chiusa l' indagine | le accuse sono durissime

Crac Parma - chiusa indagine per 25 persone : verso il processo Ghirardi e Leonardi : Parma - Concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale: sono i reati per cui la Procura di Parma ha chiuso l'inchiesta a carico di 25 persone ...

Crac Parma - chiusa indagine per 25 : ANSA, - Parma, 26 FEB - Concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale: sono i reati per cui la Procura di Parma ha chiuso l'inchiesta a ...

Crac Parma Calcio - chiusa l’indagine per 25 persone : chiusa l'indagine sul fallimento dei gialloblu: ecco tutti i capi d'accusa che saranno mossi L'articolo Crac Parma Calcio, chiusa l’indagine per 25 persone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Parma Crac - chiusa indagine per 25 persone : Concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale: sono i reati per cui la Procura di Parma ha chiuso l'inchiesta a carico di 25 persone per il ...

Crac Parma - chiusa indagine per 25 : Parma, 26 FEB - Concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale: sono i reati per cui la Procura di Parma ha chiuso l'inchiesta a carico di 25 ...