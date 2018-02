Cotral | servizio regolare su strade regionali e statali

Neve sulle strade a Roma : “condizioni di guida pericolose” - sospeso servizio Cotral a Viterbo e nel litorale Roma : Neve su diverse strade di Roma: da via Prenestina a via Boccea, da via Aurelia a via Pontina, da via Laurentina a via Casilina. Lo rileva il servizio Luceverde che parla di “condizioni di guida pericolose“. Su altre, invece, si segnalano alberi e rami sono finiti sulla carreggiata. Tra queste: via Cristoforo Colombo, viale delle Belle Arti, via Valadier e via Lucrezio Caro dove sono rimaste danneggiate delle auto in sosta. Dalle 7 di ...