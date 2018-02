Cosa è cambiato nel Milan di oggi?

Blastingnews

(Di lunedì 26 febbraio 2018) La domanda di partenza è molto semplice: i giocatori in campo con la maglia rossonera sono gli stessi che Montella aveva a disposizione? La risposta a questa domanda è no, non per il valore tecnico o per quello tattico ma per la condizione psicologica. Gattuso ha preso una squadra mentalmente a pezzi, fisicamente scarica, mediaticamente massacrata per via dell'atteggiamento di Montella e del mancato legame tra la società e l'allenatore. Su Montella chiunque si è espresso,:si è parlato di preparazione, della dieta dei giocatori, dei suoi sorrisi alle conferenze stampa dopo una sconfitta; qualunque azione dell'aereoplanino attirava antipatie e, in qualche caso, anche offese. L'attuale allenatore del Siviglia non ha mai avuto la squadra fra le mani perché ha creato un distacco tra sé e i giocatori, "io sono l'allenatore e voi siete i giocatori". In una squadra queste prese di posizione ...