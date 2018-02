Corsa salvezza avvincente | c’è una squadra in caduta libera

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2018)– La 26^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica, c’è unaine che per il momento può essere considerata come la maggiore indiziata alla retrocessione, stiamo parlando del Sassuolo del tecnico Iachini, reduce dalla brutta prestazione casalinga contro la Lazio di Simone Inzaghi. Solo pareggi e sconfitte nelle ultime partite, il Sassuolo si gioca tantissimo nella prossima partita contro il Chievo, avanti in classifica di due punti. In grande ripresa la Spal che ha vinto in trasferta contro il Crotone, adesso per Semplici altra gara fondamentale contro il Bologna. Ladi Zenga può riscattarsi contro il Torino mentre assolutamente decisivo lo scontro diretto tra Benevento e Verona, De Zerbi deve vincere per rientrare in. Ma lache rischia di più la ...