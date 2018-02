Cori razzisti a Batshuayi | l’Uefa apre un’inchiesta contro l’Atalanta | ecco cosa rischia

Cori razzisti IN ATALANTA BORUSSIA/ Batshuayi irride i tifosi nerazzurri : il precedente Koulibaly : CORI RAZZISTI in ATALANTA BORUSSIA, Batshuayi irride i tifosi nerazzurri: “Ora guardatevi la coppa in tv”. La replica dell’attaccante del club tedesco ai supporters bergamaschi(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:19:00 GMT)

Francia - scandalo in Ligue 1 : Cori razzisti a Balotelli - l'arbitro lo ammonisce : Non poteva crederci, Mario Balotelli, quando ha visto l'arbitro estrarre il cartellino giallo e sventolarglielo sotto il naso per comminargli un'ammonizione.Già, perché la sanzione non è arrivata dopo un fallo di gioco o dopo una protesta vistosa, ma subito dopo che super Mario era stato fatto oggetto di insulti razzisti durante una partita che il suo Nizza era andato a giocare sul campo del Digione.A fine primo tempo, mentre rientrava ...

Shock in Francia : Cori razzisti contro Balotelli - gestione scandalosa da parte dell’arbitro che punisce Super Mario! [VIDEO] : Incredibile ma vero, la lotta al razzismo fa un passo indietro. Nella serata di ieri il Nizza di Mario Balotelli ha affrontato il Digione in una gara di Ligue 1. Ebbene, l’attaccante italiano è stato falcidiato dai cori razzisti da parte dei tifosi padroni di casa. Il buon Balotelli ha retto sino ad un certo punto, per poi sbroccare giustamente attorno al 75′ minuto, quando in maniera stizzita Super Mario si è portato il dito alla ...

Cori razzisti a Koulibaly. Curva Atalanta chiusa - pena sospesa : Cori razzisti a Koulibaly. Curva Atalanta chiusa, pena sospesa I Cori razzisti nei confronti di Koulibaly costano all’Atalanta la chiusura della Curva Nord, per un turno. Sanzione però sospesa, e che sarà inflitta se nell’arco di un anno episodi simili dovessero ripetersi. E’ quanto ha deciso il Giudice sportivo che ha squalificato per un turno […] L'articolo Cori razzisti a Koulibaly. Curva Atalanta chiusa, pena sospesa ...

Matuidi denuncia : "Cori razzisti". Il Cagliari si scusa : "Sei un esempio" : "Sei un grande giocatore. Esempio per i giovani. Ci scusiamo se sei stato insultato alla Sardegna Arena per il colore della tua pelle". Firmato Cagliari Calcio, destinatario Blaise Matuidi. All'...

Cagliari-Juventus - Cori razzisti contro Matuidi : la risposta del calciatore è da applausi [FOTO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la 20^ giornata del campionato di Serie A, il turno si è concluso con il successo della Juventus contro il Cagliari tra mille proteste, decisiva la rete di Bernardeschi ma lo stesso ex Fiorentina è stato protagonista di un fallo di mani clamorosamente non fischiato da parte dell’arbitro. cori razzisti nei confronti di Matuidi, il calciatore ha deciso di rispondere così: “Ho assistito a scene ...

