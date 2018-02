Coppa Italia | Lazio e Milan si giocano un posto in finale

Coppa Italia femminile - assurdo quanto accaduto in Catanzaro-Cosenza : vittoria su rigore… irregolare [VIDEO] : Catanzaro-Cosenza, derby calabrese di Coppa Italia femminile, è stato deciso da un gol davvero assurdo che sarebbe stato da annullare. Il Catanzaro è stato eliminato dalla competizione (e non il Cosenza come erroneamente scritto da Cristiano Militello nel tweet sottostante), a causa di un’interpretazione errata da parte dell’arbitro che ha convalidato un gol da annullare. Tutti sanno che dopo un calcio di rigore, se il pallone ...

Juventus-Atalanta - Ritorno semifinale Coppa Italia : orario d'inizio e com vederla in tv. Il programma completo : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 28 FEBBRAIO: 17.30 Juventus-Atalanta

Lazio-Milan - Ritorno semifinale Coppa Italia : orario d'inizio e com vederla in tv. Il programma completo : La gara sarà visibile per tutti anche in streaming attraverso RaiPlay. Inoltre OASport metterà a disposizione la solita DIRETTA LIVE testuale per non farvi perdere neanche un istante. Mercoledì 28 ...

Coppa Italia - Rocchi arbitrerà Lazio-Milan. A Fabbri Juventus-Atalanta : Sono stati resi noti gli arbitri delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, in programma mercoledì. Michael Fabbri dirigerà alle 17.30 Juventus-Atalanta all'Allianz Stadium, mentre Gianluca Rocchi ...

Coppa Italia Juventus-Atalanta - arbitra Fabbri. Lazio-Milan : Rocchi : ROMA - Sono stati designati i direttori di gara in vista delle semifinali di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì. Per quanto riguarda Juventus-Atalanta , alle 17.30, è stato designato ...

Lazio-Milan - Ritorno semifinale Coppa Italia : orario d’inizio e com vederla in tv. Il programma completo : Mercoledì 28 febbraio la Coppa Italia sarà di scena allo stadio Olimpico di Roma per la semifinale di Ritorno tra Lazio e Milan. Nel match d’andata a San Siro, non vi sono state marcature e va da sé che si deciderà tutto nella serata romana. I rossoneri potranno contare sul vantaggio del gol in trasferta ma, nello stesso tempo, i laziali, davanti al proprio pubblico, hanno l’occasione di centrare un’altra finale in questa ...

Juve - Higuain vuole esserci in Coppa Italia contro l'Atalanta : La Juventus vorrebbe evitare ricadute, ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , Higuain potrebbe essere convocato.

Coppa Italia - Atalanta - per Petagna problema muscolare : BERGAMO - L' Atalanta , rientrata nella serata di ieri da Torino, ha ripreso nella mattinata di oggi la preparazione al centro Bortolotti di Zingonia. La seduta di allenamento è stata mirata a ...

Basket femminile - Coppa Italia 2018 : le migliori italiane della Final Four. Laura Macchi decisiva in finale - in evidenza Jasmine Keys : La Coppa Italia 2018 è stata vinta dal Famila Schio, che ha trionfato nella Final Four di Alessandria. La formula a quattro squadre ha premiato quella che era stata la migliore della regular season, giunta oramai all’undicesimo trionfo della sua storia. Andiamo a vedere le migliori Italiane della Coppa Italia. Laura Macchi – Pierre Vincent le ha disegnato un ruolo da specialista quanto mai azzeccato perché sulla vittoria di Schio ...

Clamoroso Juventus-Atalanta : a rischio anche la gara di Coppa Italia - i dettagli : 1/10 Tano Pecoraro/LaPresse ...

Biathlon - Coppa Italia Tesero : i risultati della sprint e dell’inseguimento : Si è disputata nel weekend la settima tappa della Coppa Italia Fiocchi di Biathlon, nello scenario di Tesero (TN). Il programma di gare prevedeva la sprint nella giornata di sabato e il successivo inseguimento nella prova disputata ieri: diverse le assenze nelle categorie giovani e juniores, dal momento che gli azzurri saranno impegnati da oggi nei Campionati Mondiali Giovanili di Otepaa (Estonia). Dominio dell’intero podio della categoria ...

Hockey su pista - Coppa Italia 2018 : Follonica in trionfo! Sconfitto il Forte dei Marmi in rimonta. Federico Pagnini eroe davanti al suo pubblico : Il Follonica trionfa davanti al suo pubblico e porta a casa la Coppa Italia 2018 di Hockey su pista. I toscani superano il Forte dei Marmi al termine di una finale entusiasmante e caratterizzata da una serie incredibile di capovolgimenti di fronte. L’entusiasmo del Capannino trascina i padroni di casa verso un autentico trionfo, costruito battendo le due principali favorite per la vittoria, segnale evidente della crescita di un gruppo che ...

Basket Femminile - la Famila Schio vince la Coppa Italia : ROMA - La Famila Wuber Schio mette in bacheca l'undicesima Coppa Italia della sua storia battendo in finale con un perentorio 67-50 la Gesam Lucca. Spunta dai canestri dai Laura Macchi, miglior ...

Basket Femminile - la Famila Schio vince la Coppa Italia : ROMA - La Famila Wuber Schio mette in bacheca l'undicesima Coppa Italia della sua storia battendo in finale con un perentorio 67-50 la Gesam Lucca. Spunta dai canestri dai Laura Macchi, miglior ...