Coppa Davis : proposta per rivoluzionarla : L'idea è quella di creare un finale di stagione che sia una sorta di festival di tennis e spettacolo, con i migliori giocatori del mondo a rappresentare i rispettivi paesi.

Tennis - la nuova Coppa Davis sarà finanziata da Piqué : La Bbc riporta invece l'interesse espresso all'ITF da diverse capitali del mondo. L'IDEA DI PIQUÈ CHE PIACE A NOLE - Lo scorso maggio, mentre il centrale difensivo del Barcellona si godeva il torneo ...

Coppa Davis - accordo Piqué-ITF per il nuovo formato in stile Coppa del Mondo : Il nostro investimento permetterà lo sviluppo di questo sport in tutto il Mondo". Soddisfatto per questo principio di accordo anche David Hagger, presidente della ITF: "La nostra idea è creare un ...

Rivoluzione Coppa Davis : partnership Piqué-ITF per creare un Mondiale di tennis : Rivoluzione in vista per il famoso torneo per nazioni: si va verso un vero e proprio Mondiale di tennis. L'articolo Rivoluzione Coppa Davis: partnership Piqué-ITF per creare un Mondiale di tennis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa Davis - Italia-Francia - scelta la sede dei quarti di finale : Si giocherà praticamente a 'casa Fognini ', visto che il numero 22 del mondo e autentico Davisman - che dal 2008 ha sempre giocato almeno una sfida ogni anno - è nato e cresciuto ad Arma di Taggia. L'...

Coppa Davis 2018 : Francia - ti aspettiamo! Transalpini favoriti - ma sulla terra l’Italia può giocarsela senza paura! : Dal 6 all’8 aprile la terra rossa di Genova ospiterà dunque il confronto tra Italia e Francia di Coppa Davis 2018, valido per i quarti di finale della massima competizione a squadre del tennis mondiale. Gli azzurri di Corrado Barazzutti ci arrivano dopo aver trionfato 3-1 in Giappone, a Morioka, ed erano 20 anni che il Bel Paese non riusciva ad imporsi in trasferta, sul cemento indoor. Pensiamo infatti al successo del 1998 quando a ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia si giocherà a Genova! Gli azzurri in casa di Fognini per sognare la semifinale (6-8 aprile) : Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018, si giocherà a Genova dal 6 all’8 aprile. A ufficializzarlo è stata la Federtennis al termine del match dei transalpini che hanno sconfitto l’Olanda. Gli azzurri, dopo aver superato il Giappone trascinati da un monumentale Fabio Fognini, se la dovranno vedere contro i Campioni in carica: una sfida durissima sotto il profilo tecnico ma la nostra Nazionale, trascinata dal pubblico ...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia ai quarti di finale! Quando si gioca? Programma - orari e tv. Il calendario completo : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Programma Italia-Francia VENERDI' 6 APRILE: orari da definire ...

Coppa Davis 2018 - il tabellone dei quarti di finale. Programma - orari e tv. Il calendario completo. Italia con la Francia : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. tabellone Coppa Davis 2018 quarti DI FINALE 6/8 APRILE Italia-...

Coppa Davis 2018 - Italia-Francia ai quarti di finale! Quando si gioca? Programma - orari e tv. Il calendario completo : L’Italia si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Davis 2018. Gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 3-1 al termine di un weekend di fuoco sul veloce indoor di Morioka e hanno così staccato il pass per i quarti di finale: la nostra Nazionale prosegue la propria corsa verso l’Insalatiera, e dopo il 1998, torna a vincere una sfida in trasferta sul veloce. Fabio Fognini è stato il condottiero nel Sol Levante: 11 ore in campo su 52 di ...

Coppa Davis - Fognini chiude i conti : l’Italia vola ai quarti : Coppa Davis, Fognini chiude i conti: l’Italia vola ai quarti Coppa Davis, Fognini chiude i conti: l’Italia vola ai quarti continua a leggere L'articolo Coppa Davis, Fognini chiude i conti: l’Italia vola ai quarti sembra essere il primo su NewsGo.

Coppa Davis 2018 - Fognini eroico trascina l'Italia ai quarti : Dopo oltre quattro ore di gioco il numero uno azzurro piega il giapponese Sugita: è 3-1 per l'Italia, che avanza ai quarti di finale per la quarta volta in cinque anni Davis, Giappone-Italia 1-3: ...

Coppa Davis - Fognini porta l'Italia ai quarti : Uno straordinario Fabio Fognini porta l'Italia ai quarti di Coppa Davis. Sconfitto il giapponese Yuichi Sugita in 4 ore e 8 minuti: l'azzurro ha messo a segno il punto decisivo grazie al quale la ...

Coppa Davis - Fognini : 'Esausto - vinto di nervi' : Roma, 4 feb. , askanews, Fabio Fognini ancora una volta ha indossato i panni dell'eroe in Coppa Davis, portando tre punti a Morioka fra singolare e doppio dopo essere rimasto in campo poco meno di ...