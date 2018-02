Consigli per l' uso tranquillo della neve romana

Allerta Burian : 10 Consigli per proteggere i nostri animali dal freddo : Dieci consigli utili di Lega Nazionale per la Difesa del Cane per prenderci cura al meglio dei nostri amici a quattro zampe durante la stagione fredda. Infatti, benché gli animali sopportino le basse temperature meglio degli umani, è buona norma prendere dei piccoli accorgimenti per tutelarli nelle giornate più rigide. Un’alimentazione adeguata e un riparo idoneo sono sicuramente le prime cose a cui pensare per garantire il benessere dei nostri ...

METEO E VIABILITÀ AUTOSTRADE/ Neve e gelo polare Buran : info traffico - Consigli per auto e limitazione tir : VIABILITÀ autoSTRADE e METEO: Neve e gelo polare sull'Italia. I consigli contro Buran: la Polizia lancia l'allerta e si rivolge agli automobilisti, "partite solo se necessario"(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 13:55:00 GMT)

Italia sotto la neve : ecco dove ne è caduta di più. Le foto spettacolari delle principali zone “colpite” da Burian. Tra meraviglia e disagi (i nostri Consigli per giornate come queste) : Burian è arrivato davvero. Con il suo abbraccio di gelo le temperature sono crollate da Nord a Sud: venti gelidi sferzano l’Italia e abbondanti nevicate hanno imbiancato l’Italia. È allerta anche per la circolazione: le nevicate potranno interessare oltre 1.500 chilometri di tratte autostradali in diverse regioni: la Società autostrade ha già attivato il piano anti neve. A Trieste le raffiche di bora hanno raggiunto i 130 ...

Bocce - per la prima volta a Terni il Consiglio federale : Dal continuo aggiornamento dell'immagine attraverso streaming, nuovo sito e ininterrotto uso delle pagine social alla manifestazione in programma per i 120 anni della federazione , battezzata il 3 ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. POLITICA. COLPO DI SCENA - SI DIMETTE IL ConsigliERE COMUNALE ANTONIO RUSSO : 'MANCANO I PRESUPPOSTI MORALI E POLITICI'/ECCO COSA E' SUCCESSO : L'amministrazione Capacci perde un altro pezzo. ANTONIO RUSSO, CONSIGLIERE COMUNALE ex M5s, oggi Gruppo Misto, nell'ultimo periodo più volte a sostegno del primo cittadino, lunedì rassegnerà le ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA. POLITICA. COLPO DI SCENA - SI DIMETTE IL ConsigliERE COMUNALE ANTONIO RUSSO : '... : Valori ed Ideali che, a quasi 60 anni mi hanno condotto ad aderire al M5S : uno strumento concreto ed un contenitore aperto e vitale dove poter concorrere alla realizzazione di un mondo nuovo, più ...

Consiglio Parrocchiale : ''Pazienza e voglia di perdersi a insegnare'' : ... di fronte a ragazzi sempre più confusi e disorientati, di fronte a fatti di cronaca che spesso coinvolgono il mondo giovanile, anche purtroppo di recente a livello locale, come genitori, come ...

Siria - il Consiglio di sicurezza dell’Onu approva la risoluzione per il cessate il fuoco : Via libera alla tregua umanitaria in Siria: il consiglio di sicurezza dell’Onu ha adottato all’unanimità una risoluzione che per “almeno 30 giorni” dovrebbe far cessare i bombardamenti in tutto il paese, incluso il distretto ribelle di Ghuta. La tregua dovrebbe partire “senza indugi“. Il voto unanime giunge dopo una serie di rinvii a partire da giovedì, causati dalla resistenze della Russia, paese alleato del regime di ...

Siria - il Consiglio di sicurezza dell’Onu «Cessate il fuoco per 30 giorni» | : Dopo quasi tre giorni di trattative serrate, fumata bianca sulla decisione a tutela di 5,6 milioni i civili che hanno «urgente bisogno di aiuti»

Siria - il Consiglio di sicurezza dell’Onu «Cessate il fuoco per almeno 30 giorni» : Dopo quasi tre giorni di trattative serrate, fumata bianca sulla decisione a tutela di 5,6 milioni i civili che hanno «urgente bisogno di aiuti»

Attack on Titan 2 requisiti di sistema per PC minimi e Consigliati : Attack on Titan 2: svelati i requisiti di sistema per PC. requisiti minimi e consigliati hardware per giocare a Attack on Titan 2 su PC Windows Attack on Titan 2 requisiti PC Emergono in rete i primi requisiti minimi e consigliati per la versione PC di Attack on Titan 2. Chi ha intenzione di giocare […]

Consigli FANTACALCIO SERIE A / Le dritte per la 26^ giornata : gli assistman del torneo : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la 26esima giornata: Immobile, Eder, Mertens. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:53:00 GMT)

Consigli FANTACALCIO SERIE A / I migliori del campionato : le dritte per la 26^ giornata : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le dritte per la 26esima giornata: Immobile, Eder, Mertens. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 11:52:00 GMT)

La relazione sull'attività della Commissione di Controllo per il 2017 nel Consiglio comunale di lunedì : ... Il dettaglio dei lavori è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2018-02/2018-02-26-ordine.pdf Il Consiglio comunale può essere seguito in diretta streaming all'...