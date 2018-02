Concerti de Lo Stato Sociale in Spagna | date | città e info biglietti in prevendita

optimaitalia

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Loinad aprile 2018. Il gruppo terrà alcuniall'estero tra il 9 e il 13 aprile per presentare al pubblico l'album Primati, rilasciato in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con la canzone Una vita in vacanza che ha riscosso ampio successo posizionandosi al secondo posto della classifica generale.Loha chiuso la sua avventura sanremese alle spalle del duo composto da Ermal Meta e Fabrizio Moro che con il brano Non mi avete fatto niente si è aggiudicato il trionfo alla kermesse canora con il primo posto in classifica.Per Lo, dopo l'instore tour in Italia è il momento di esperienze all'estero. Lointerrà alcunia Siviglia, Valencia, Barcellona, Madrid e Bilbao tra l'8 e il 12 aprile, prima di fare ritorno in Italia per annunciare la tournée italiana che lo vedrà impegnato ...