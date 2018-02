Comune e Uti ai ferri corti sulla cultura

Tassa rifiuti - come impugnare la richiesta di pagamento del Comune : Il sottosegretario all'Economia, nel corso di una interrogazione parlamentare [2] , ha ammesso che l'operato delle amministrazioni locali è fuorilegge e i contribuenti hanno diritto ai rimborsi per ...

Tangenti e rifiuti - Roberto De Luca si dimette dall'assessorato al Comune di Salerno : Roberto De Luca getta la spugna. Il secondogenito del governatore ha rimesso nelle mani del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli la delega al Bilancio e alle attività...

Inchiesta rifiuti in Campania - Roberto De Luca si dimette da assessore al Bilancio del Comune di Salerno : Roberto De Luca, figlio del governatore della Campania, si dimette da assessore al Bilancio del Comune di Salerno. Lo ha annunciato lui stesso, prendendo a sorpresa la parola durante un convegno nella sua città. Roberto De Luca è indagato per corruzione dalla procura di Napoli in seguito alla videoInchiesta di Fanpage su presunti casi di mazzette nella gestione degli appalti per i rifiuti in Campania."Non entro nel merito di ...

Video e rifiuti - De Luca jr lascia l'assessorato al Comune di Salerno : Roberto De Luca getta la spugna. Il secondogenito del governatore ha rimesso nelle mani del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli la delega al Bilancio e alle attività produttive. 'Non entro nel merito ...

Video e rifiuti - De Luca jr lascia l'assessorato al Comune di Salerno : Roberto De Luca getta la spugna. Il secondogenito del governatore ha rimesso nelle mani del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli la delega al Bilancio e alle attività produttive. De...

Tangenti e rifiuti - De Luca jr lascia l'assessorato al Comune di Salerno : Roberto De Luca getta la spugna. Il secondogenito del governatore ha rimesso nelle mani del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli la delega al Bilancio e alle attività produttive. De...

Corleone - i Riina non pagano la tassa sui rifiuti : scatta la diffida del Comune : Il Comune di Corleone , Palermo, ha diffidato la famiglia Riina per non aver pagato la tassa sui rifiuti nonostante l'invio di più di un sollecito . La vedova del boss di Cosa Nostra , Ninetta ...

Corleone - i Riina non pagano la tassa sui rifiuti : scatta la diffida del Comune : Corleone, i Riina non pagano la tassa sui rifiuti: scatta la diffida del Comune La vedova del boss Ninetta Bagarella e la figlia Lucia rischiano un pignoramento se non salderanno entro 120 giorni Continua a leggere L'articolo Corleone, i Riina non pagano la tassa sui rifiuti: scatta la diffida del Comune sembra essere il primo su NewsGo.

Milano. Lavori di pubblica utilità : convenzione tra Comune e Tribunale : Il Comune di Milano e il Tribunale ordinario di Milano hanno sottoscritto la convenzione per lo svolgimento dei Lavori di pubblica

Milano : Comune e Tribunale rinnovano convenzione lavori pubblica utilità (2) : (AdnKronos) - I richiedenti potranno quindi essere impiegati, ad esempio, presso le Rsa (Residenze Sanitarie Assistite), i centri diurni per disabili (Cdd) a gestione diretta del Comune, le biblioteche, i cimiteri, l’Arena Civica, i Municipi, ma anche presso il museo Botanico o per l’attuazione del

Milano : Comune e Tribunale rinnovano convenzione lavori pubblica utilità : Milano, 13 feb. (AdnKronos) - È stata firmata oggi la convenzione tra il Comune e il Tribunale Ordinario di Milano per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, all’interno delle strutture comunali, come pena alternativa per chi ha ricevuto una condanna per guida in stato d’ebbrezza e per color

Rifiuti : Comune toscano in finale premio Ue cooperazione : Come si legge sul sito della manifestazione, da anni il Comune di Capannori sta sperimentando un sistema di gestione dei Rifiuti che punta a un modello di economia circolare, ed è attivo nel quadro ...

Tassa sui rifiuti - parte la riduzione nel Comune di Siano : Approfondimenti Siano, la Regione approva il progetto per la scuola materna di via Botta 14 gennaio 2018 Dal 2018 la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti costerà meno. Lo annuncia l'amministrazione ...

Rifiuti Roma - Buschini : il Comune manda 42 slides su impianti : Roma, 18 gen. (askanews) 'Ieri sera, come chiediamo da mesi, (e come chiede anche lo stesso Ministero dell'Ambiente) Roma Capitale ci ha inviato della documentazione sul tema impianti e localizzazione ...