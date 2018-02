Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : il bilancio. Alessandro Pittin conferma le difficoltà nel salto. Fondamentale sarà il ritorno di Costa : Niente “salto di qualità” per l’Italia della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Gli azzurri hanno fatto troppa fatica dal trampolino sul percorso coreano e hanno detto addio alle speranze di medaglia sin dal primo segmento delle tre gare a cui hanno preso parte. La delusione più grande reca il marchio di Alessandro Pittin, da cui ci si attendeva una prestazione all’altezza della sua fama, in virtù ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : triplete Germania! La staffetta parla tedesco. Sul podio Norvegia e Austria - ottavo posto per l’Italia : Germania padrona a PyeongChang. Non c’è storia nella staffetta che ha chiuso il programma della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018. La squadra tedesca ha letteralmente dominato la prova, restando a contatto con l’Austria dopo il salto dal trampolino HS140 e prendendo il largo sin dal termine della prima frazione con un eccellente Vinzenz Geiger, autore del primo strappo, consolidato da Fabian Riessle e dai campioni ...

LIVE Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Austria davanti dopo il salto ma la Germania è vicina! Italia : serve la rimonta per un buon piazzamento : buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta della Combinata nordica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegna il terzo e ultimo titolo di questa specialità dopo quelli vinti da Eric Frenzel e Johannes Rydzek, entrambi tedeschi. Primo segmento di gara dedicato al salto con i punteggi ottenuti che si trasformano in secondi per il secondo segmento di gara, la 4×5 km di sci di fondo a ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : quattro team racchiusi in un fazzoletto dopo il salto - Germania pronta a trionfare anche nella staffetta. Italia ultima : quattro squadre racchiuse in meno di 30 secondi dopo il salto della prova a squadre, ultima gara della Combinata nordica alle Olimpiadi invernali 2018 di PyeongChang. Il trampolino HS140 miete subito due vittime illustri, la Francia e la Finlandia, già praticamente tagliate fuori dalla corsa per il podio, a meno di eccessivi tatticismi da parte dei team che hanno preso il largo. A fare da battistrada è l’Austria, che è riuscita a sfruttare ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Germania a caccia di uno storico tris con la staffetta - la Norvegia prova il colpaccio. Italia in cerca di riscatto : Uno storico tris per consolidare la propria supremazia e rendere sublime l’edizione 2018 delle Olimpiadi Invernali, già maestosa per la pattuglia tedesca della Combinata nordica. Il trionfo di Eric Frenzel nella prima Gundersen con salto dal trampolino normale ha messo subito in chiaro che ai Giochi vige la legge del più forte. E non a caso Frenzel è il vincitore delle ultime cinque Coppe del mondo, oltre che detentore dell’oro nella ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 22 febbraio e gli italiani al via nella staffetta. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : L’ultima fatica per gli atleti della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang andrà in scena domani, giovedì 22 febbraio, con la staffetta, che decreterà la squadra più forte tra tutte le Nazioni in gara. Dopo il trionfo di Eric Frenzel nella prima Gundersen e il podio tutto tedesco con la vittoria di Johannes Rydzek nella seconda gara, la terza e ultima medaglia d’oro potrebbe essere una questione tra Germania ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - quanta fatica nei salti! Il feeling col trampolino coreano non è mai sbocciato : Non sono le Olimpiadi di Alessandro Pittin. La controprestazione nel salto dal trampolino HS140 conferma una sensazione che già da tempo ormai si avvertiva in casa Italia. Pittin non è mai riuscito a trovare il feeling giusto col trampolino di PyeongChang e il risultato odierno è la prova delle difficoltà in cui l’azzurro si è imbattuto sin dalla prima prova nel salto. Dopo il flop dal trampolino normale, più congeniale alle sue ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Germania padrona - tre tedeschi sul podio! Johannes Rydzek oro davanti a Fabian Riessle ed Eric Frenzel. Alessandro Pittin nelle retrovie : Germania padrona della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. La Gundersen dal trampolino lungo incorona Johannes Rydzek, che sale sul gradino più alto di un podio tutto tedesco, testimonianza evidente di una supremazia totale in una disciplina che dal trampolino piccolo ha visto trionfare il fuoriclasse teutonico Eric Frenzel. Ed è ancora Frenzel a conquistare un’altra medaglia, l’ennesima della sua ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Akito Watabe in testa dopo il salto - vicini Eric Frenzel e Johannes Rydzek. Alessandro Pittin lontano dal podio : Sfuma il sogno di medaglia di Alessandro Pittin nella Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Il 28enne friulano ha avuto grandi difficoltà nel salto anche nella seconda Gundersen, realizzando una misura di 109 metri dal trampolino lungo HS140 con 82.2 punti. L’azzurro si trova così in 40ma posizione e partirà quindi con un ritardo di 3’47”, che rende impossibile la rimonta per il podio. Il migliore italiano è stato invece ...

Combinata nordica - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin a caccia di un sogno - ma dal trampolino lungo serve un salto da antologia : Il podio è improbabile, ma non impossibile. Servirà un salto miracoloso nella Gundersen LH delle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang per rinfocolare le ambizioni di Alessandro Pittin, che nella prima gara e nelle prove ha dato l’impressione di avere poche chance di lottare per le prime posizioni. Ma la Gundersen dal trampolino lungo, a meno di un nuovo tentativo a 32 anni a Pechino, sarà per Pittin probabilmente l’ultima ...