Coman | caviglia ko | Mondiali a rischio

Dakar 2018 - undicesima tappa altre categorie : Nicolas Cavigliasso fa il bis nei quad - Villagra è secondo nei camion ma sale al Comando della generale - Garrouste vince nei sxs : L’undicesima tappa della Dakar 2018 era la Belen/Fiambalà/Chilechito e presentava 747 chilometri complessivi. Se per quanto riguarda i quad, la vittoria del padrone di casa Nicolas Cavigliasso non sposta troppo gli equilibri, nei camion un altro argentino con il suo team giunge secondo ma prende la vetta della classifica generale: parliamo di Federico Villagra. Nei side-by-side, invece, successo per il francese Patrice Garrouste. Andiamo a ...