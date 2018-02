Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e le date : Da mercoledì 28 febbraio a domenica 4 marzo Apeldoorn (Olanda) ospiterà i Mondiali di Ciclismo su pista. I migliori corridori del mondo saranno presenti al Velodromo Omnisport per cercare di conquistare una medaglia iridata. L’Italia arriva a questo appuntamento con ambizioni importanti e l’obbiettivo sarà quello di migliorare il bottino dello scorso anno, quando gli azzurri conquistarono tre medaglie. Il programma delle gare sarà come di ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : i 21 convocati dell’Italia. Ganna - Paternoster e gli inseguimenti per le medaglie : I CT Marco Villa ed Edoardo Salvoldi hanno diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 di Ciclismo su pista che si disputeranno ad Apeldoorn (Paesi BassI) dal 28 febbraio al 4 marzo. L’Italia si presenterà all’appuntamento con 21 atleti (13 donne, 8 uomini) e con diverse chance di medaglia. Si punta in alto soprattutto con i due quartetti dell’inseguimento, con Filippo Ganna e con Letizia Paternoster. MASCHILE: Liam ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Manca ormai pochissimo all’appuntamento più importante della stagione per il Ciclismo su pista: i Mondiali di Apeldoorn (Olanda) che si svolgeranno da mercoledì 28 febbraio a domenica 4 marzo. Il Velodromo Omnisport ospiterà i più grandi campioni di questo sport, che si sfideranno per conquistare la medaglia d’oro iridata. L’Italia cercherà di essere protagonista con una squadra ricca di grandi talenti e proverà a migliorare il bottino di tre ...

Ciclismo su pista - l’Italia avrà un nuovo Velodromo! Impianto a Treviso - sogno Mondiali 2021 : Montichiari ora non sarà più sola. L’Italia avrà finalmente un nuovo Velodromo in modo da poter intensificare la propria attività su pista e colmare il gap con le grandi potenze Mondiali: gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni, tra l’oro olimpico di Viviani e le prove di spessore dei quartetti di inseguimento e non solo, stanno aumentando l’interesse su uno sport storico e che assegna diverse medaglie alle ...

Ciclismo su pista - Italia in allenamento : le azzurre convocate. Spiccano Paternoster - Confalonieri e Alzini : Dopo la tappa di Coppa del Mondo che si è svolta lo scorso weekend a Minsk (Bielorussia), l’Italia torna subito in pista per delle sessioni di allenamento che ci avvicinano ai Mondiali in programma tra fine febbraio e inizio marzo in Olanda. La rassegna iridata stimola le nostre ragazze tra cui si distinguono Letizia Paternoster, Martina Alzini, Maria Giulia Confalonieri, Elisa Balsamo e il quartetto dell’inseguimento a squadre. Le ...

Ciclismo - Filippo Ganna : 'Ai Mondiali per rivincere l'oro! Ho perso 4kg e sono in forma. Pista-strada? Mi sdoppio!' : sono entrato in un mondo del tutto nuovo a soli vent'anni. E sono passato pro' avendo nelle gambe una sola corsa a tappe, il Tour de l'Avenir. Questo mi ha penalizzato. Ma mi ha costretto a imparare ...

Ciclismo - Filippo Ganna : “Ai Mondiali per rivincere l’oro! Ho perso 4kg e sono in forma. Pista-strada? Mi sdoppio!” : Filippo Ganna è balzato al comando della classifica della Vuelta San Juan dopo il secondo posto ottenuto nella cronometro di ieri. Il 21enne piemontese, una delle più grandi promesse del Ciclismo italiano, è alla sua seconda stagione da professionista e ha già vinto il Mondiale nell’inseguimento su pista. L’italiano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando anche delle differenze tra la passata stagione e ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2018 : l’Italia si conferma a Minsk - Confalonieri e Paternoster ai vertici : L’ultima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista 2017, che si è svolta a Minsk in Bielorussia, ha dato importanti conferme all’Italia in vista degli ultimi impegni della stagione e dei Mondiali, dove gli azzurri si presenteranno più che mai pronti per fare risultato. A partire dalle prove dell’inseguimento a squadre, sia maschile che femminile. Entrambi, infatti, hanno vinto la rispettiva Coppa del Mondo, sintomo di ...

Ciclismo su pista - Coppa del mondo : oro nel madison per Paternoster-Confalonieri - quante medaglie per gli azzurri : L'oro nel madison della coppia Confalonieri-Paternoster e l'argento di Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti L'ultimo giorno della Coppa del mondo disputata a Minsk, in Bielorussia, regala la ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2018 – Paternoster e Confalonieri in trionfo! Conquistata la Madison a Minsk : Superlativa vittoria di Letizia Paternoster e Maria Giulia Confalonieri nella Madison dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ciclismo su pista. A Minsk (Bielorussia) le azzurre si sono rese protagoniste di una prestazione davvero stellare e si sono imposte con 29 punti: sugli 8 sprint disputati hanno conquistato punti in ben 7, vincendone tre. Una tattica aggressiva da parte delle due giovani azzurre che hanno così sconfitto ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : pochi risultati di rilievo in casa Italia in apertura di terza giornata : Si è aperta in mattinata la terza ed ultima giornata per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in quel di Minsk (Bielorussia): pochi risultati di rilievo per quanto riguarda gli azzurri nella sessione diurna. Davide Ceci subito eliminato nella sprint maschile. Definite le semifinali: a sfidarsi nella prima Theo Bos e Matthijs Buchli, mentre nella seconda il polacco Rudyk contro il lettone Lendel. Tra le donne è andato in scena ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : eccellente quarta Letizia Paternoster nell’omnium - podio per l’inseguimento a squadre : Nella giornata odierna si sono svolte le gare valide per la quinta ed ultima tappa di Coppa del Mondo 2017-2018 di Ciclismo su pista. Andiamo a vedere i risultati della seconda giornata dal velodromo di Minsk, in Bielorussia. Secondo podio in due giorni per l’Italia: dopo la seconda piazza di Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti di ieri, arriva la piazza d’onore per il quartetto femminile di inseguimento a squadre. Le ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo 2018 – L’Italia brilla con l’inseguimento donne : azzurre seconde - vittoria degli USA : L’Italia conquista un ottimo secondo posto nell’inseguimento femminile a Minsk (Bielorussia) dove si sta svolgendo l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ciclismo. Le azzurre non sono riuscite nella magia di battere gli USA: le americane si sono imposte con il tempo di 4:15.673, otto secondi meglio del nostro 4:23.921. Il nostro quartetto ha tenuto botta nella prima metà di gara, poi si è un po’ disunito e ha pagato ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Minsk 2018 : il quartetto femminile è in finale! Letizia Paternoster terza provvisoria nell'omnium : Si apre nel migliore dei modi per i colori azzurri la seconda giornata della quinta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista , in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia). Infatti l'Italia è in finale nell'inseguimento a squadre femminile . Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Marta ...