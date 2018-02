Ci sono molti nuovi interventi di manutenzione che si possono fare senza autorizzazione

Dal Sahel al Mediterraneo - le non-persone sono povere ma arricchiscono molti : Non abbiamo per vocazione quella di ospitare tutti i migranti espulsi dall’Algeria. Così il ministro degli interni nigerino Mohamed Bazoum in seguito all’arrivo di centinaia di migranti ospitati nel centro Oim di Agadez. Originari del Mali, della Guinea e di altri paesi del Sahel, arrestati nella capitale e in altre città dell’Algeria, sono poi deportati nel deserto e abbandonati al sole di vento. Lui differenzia tra originari del Niger e gli ...

Molti ristoranti Kentucky Fried Chicken nel Regno Unito sono chiusi per un problema di consegne di carne di pollo : Da sabato 17 febbraio Molti ristoranti della catena di fast food Kentucky Fried Chicken nel Regno Unito e in Irlanda sono rimasti chiusi per un problema di consegne di carne di pollo. L'azienda si è scusata con i propri clienti

“Ecco che cosa si sono detti”. Sanremo - Favino – Vanoni - mistero svelato. La cantate milanese aveva sussurrato una frase all’orecchio dell’attore. Parole che troveranno molti d’accordo (e faranno infuriare qualcun’altro) : Non c’è Festival di Sanremo senza giallo, e dopo la parolaccia andata in onda in Eurovisione (non si sa bene ancora da chi) e commentata da tutti i presenti in sala, ecco che ne spunta un altro. Cos’ha sussurrato Ornella Vanoni all’orecchio di Pierfarancsco Favino? Beh, stavolta il mistero potrebbe essere risolto.La mitica cantante milanese, 83 anni, è apparsa decisamente su di giri e secondo i più attenti avrebbe riservato ...

Andria - 'sono Pierluigi - per molti Piergay' : la rabbia di un 20enne su Fb diventa virale : Pierluigi Glionna, ventenne di Spinazzola , Barletta-Andria-Trani, , dopo anni di vessazioni e insulti subiti a scuola e in strada da chi lo chiama 'Piergay', ha deciso nei giorni scorsi di denunciare ...

“sono tornato” - Miniero : “Il nostro Mussolini? Superato a destra da molti. Oggi vincerebbe le elezioni” : Il regista Luca Miniero, ospite del fattoquotidiano.it, racconta il suo film “Sono Tornato” (nella sale dall’1 febbraio), con Massimo Popolizio nei panni di Benito Mussolini che ‘magicamente’ piomba, attraverso la Porta Alchemica di Piazza Vittorio, nella Roma del 2017. Ed è parlando del film – remake della produzione tedesca che qualche anno fa proponeva una situazione analoga con il ritorno di Hitler – che ...

Al via il biotestamento Ma in molti Comuni non ci sono i registri : Roma - Ieri è entrata in vigore la legge sul biotestamento. Il punto di arrivo di un percorso molto lungo e accidentato, il risultato di una lunga battaglia combattuta da uomini e donne fragilissimi, imprigionati da terribili patologie e inchiodati ai loro letti come Luca Coscioni, affetto da Sla e morto 12 anni fa. Coscioni al quale è stata intitolata l'Associazione che più si è impegnata per veder approvate le Disposizioni anticipate di ...

Mangiare cavallette e scarafaggi può sembrare disgustoso - ma sono più digeribili di molti altri cibi : Mangiare cavallette, grilli o scarafaggi : qualcosa che fa storcere il naso a molti, non invoglia, soprattutto negli Usa, in Canada e in Europa, nonostante due miliardi di persone li consumino. In ...

Elezioni - le liste Pd diventano un caso : "Molti parlamentari uscenti sono fuori" : Le liste del Pd per le Elezioni politiche sono tutt'altro che "chiuse". Il segretario del Pd Matteo Renzi...

Incendio a New York - in fiamme un palazzo : "Ci sono molti feriti" : Incendio a New York, in fiamme un palazzo: "Ci sono molti feriti" Bronx: FDNY is at 1547 Commonweath Ave for a 4 alarm fire that started in a furniture store, multiple injuries...

Migranti - 255 persone soccorse nel Mediterraneo : molti sono bambini : sono 255 i Migranti salvati nel Mediterraneo in tre diverse operazioni di soccorso coordinate dalla centrale operativa della Guardia costiera a Roma. Secondo quanto ha reso noto la Guardia Costiera...

Per Solo : A Star Wars Story sono stati effettuati molti più reshoot del previsto - parola di Paul Bettany : ... che non provavo da anni: era come se fossi sul set per la prima volta un ragazzino che si rende conto di fare il lavoro più bello del mondo ". Riguardo a Ron Howard , Bettany ha aggiunto: " Ha un