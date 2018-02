viktec

: Chuwi Hi9 in promozione su Banggood con Cover in Omaggio - viktec_net : Chuwi Hi9 in promozione su Banggood con Cover in Omaggio - notebookitalia : Offerta per il MWC 2018: Chuwi Hi9 a soli 139,50€, con custodia in omaggio. Fino al 5 marzo e meno di 200 unità dis… -

(Di lunedì 26 febbraio 2018) L’MWC appena iniziato a Barcellona è la piattaforma di lancio per tutti i produttori mondiali di device mobili come il nome stesso dell’evento (Mobile World Congress ) suggerisce. Abbiamo seguito per voi i rumors su alcuni tablet che potrebbero diventare best seller di domani come il Galaxy Tab S4 e il Huawei Media Pad M5. Ma se state cercando in rete informazione su questi due nuovi tablet dovreste soffermarvi un attimo sul nuovoHi9 con schermo da 2560*1600 pixel. La prima e più importante cosa che vi diciamo è che è già disponibile sul mercato e indurante tutta la durate dell’MWC, e per averlo non dovete aspettare. Ecco l’offerta dedicata ai lettori di Viktecha conquistato una grande popolarità con li suoi prodotti Hi-Series nel corso degli anni, portando al successo le serie Hi10, Hi12 e ...