Chiesto il processo per il sindaco di Bagheria

Bagheria - abusivismo e favori : Chiesto processo per sindaco M5S : Accusato di avere concordato illegalmente con l'ex commissario della città metropolitana Manlio Munafò e Salvatore Rappa, legale rappresentante della società sportiva Nuova Aquila Palermo, l'affidamento del Palasport a Comune e società in partnership.

Roma - inchiesta «Mondo di mezzo» : Chiesto processo per 23 : Troppo pochi tre anni e tre mesi per la funzionaria simbolo del Mondo di Mezzo: il gip Claudio Carini respinge la richiesta di patteggiamento proposta da Emanuela Salvatori, ex responsabile dei campi ...

Modena - colpì una ragazzina con il manganello durante carica : Chiesto il processo per un poliziotto : colpì due volte, di cui una volto, una 15enne col manganello durante gli scontri con giovani appartenenti al collettivo Guernica: per questo motivo la Procura di Modena ha chiesto il processo per un agente della Polizia di Stato. È fissata per il 16 aprile l’udienza nel corso della quale saranno valutate le accuse di lesioni volontarie e abuso d’ufficio a carico del poliziotto, come riporta il Resto del Carlino. L’episodio risale al 16 maggio ...

Prese in 'ostaggio' una famiglia di Nardò : Chiesto nuovo processo con rito abbreviato per Alvise Miccoli : Una vicenda giudiziaria degna de 'il processo' di Kafka. Parliamo di Alvise Miccoli, arrestato a Nardò il 20 luglio del 2016, per aver preso in ostaggio la famiglia della ex compagna e dato fuoco al ...

'Centro diurno - corruzione e assunzioni di parenti' : Chiesto il processo : OSTUNI - Non solo documenti, anche intercettazioni telefoniche e ambientali alla base della richiesta di processo nei confronti di cinque persone con l'accusa di corruzione in relazione al bando per ...

"Pagò Apicella per mentire sulle Olgettine" : Chiesto il processo per Berlusconi : Ennesima grana giudiziaria per Silvio Berlusconi, a poco meno di un mese dal voto. Gli inquirenti della Procura di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per il leader di Forza Italia e per il cantante Mariano Apicella nell&rsquo...

Caporalato - a Trani Chiesto il processo per sei intermediari che arruolarono Paola Clemente : La bracciante di San Giorgio Ionico morì nelle campagne di Andria. Un'agenzia interinale di Noicattaro sotto accusa per lo sfruttamento del lavoro della donna...

Luca Materazzo torna in Italia - Chiesto il rinvio del processo : Una istanza al gip per chiedere un rinvio della prima udienza. In attesa del suo rientro in Italia, previsto per domani mattina a Roma, Luca Materazzo comincia a giocare le sue carte da imputato. ...