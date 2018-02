Chi si rivede : Paperino - il vecChio conservatore (come il papà Walt) : È passato più di mezzo secolo dalla morte di Walt Disney, ma la sua vita continua a suscitare interesse, come dimostra il crescente numero di titoli dedicati al creatore di Topolino che affollano le librerie. Ci sono biografie più o meno autorizzate, saggi che coniugano la produzione Disney con la scienza o la mitologia, libri tratti dai film o viceversa, e, curiosamente, più di un volume dedicato alle idee di Walt, che viene tirato a sinistra ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Il Doodle di Google che celebra la Chiusura dei GioChi è nostalgico : 'arrivederci' Pyeongchang : ... tutti gli animaletti che in questi giorni all'insegna dello sport si sono avvicendati nei Doodle praticando tutti gli sport Invernali ora si godono il meritato riposo davanti ai fuochi d'artificio ...

GioChi : arrivederci a PeChino - è mini show : "La cultura cinese, la tradizione, gli scambi del Paese con il resto del mondo - ha spiegato in conferenza stampa il grande regista - saranno concentrati in uno spettacolo di otto minuti con ...

Juventus - Chi si rivede contro l'Atalanta : Mandzukic e Matuidi! : TORINO - Ritornata in campo ieri dopo due giorni di riposo, oggi la Juventus ha proseguito l'avvicinamento alla sfida di campionato in programma domenica a Torino contro l' Atalanta con un altro ...

Mario Biondi / Sul palco con "Rivederti" - ma il maestro Beppe VessicChio gli ruba la scena! (Sanremo 2018) : Il cantautore siciliano Mario Biondi debutta con il brano "Rivederti" al Festival di Sanremo 2018 dopo essere stato tra le Celebrità nel 2007 e ospite nel 2009: video e interviste(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 22:30:00 GMT)

L’Ue rivede la pericolosità dell’olio di palma - risChi minimi solo per i neonati : L’Ue rivede la pericolosità dell’olio di palma, rischi minimi solo per i neonati L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha alzato il limite della dose giornaliera tollerabile Continua a leggere L'articolo L’Ue rivede la pericolosità dell’olio di palma, rischi minimi solo per i neonati sembra essere il primo su NewsGo.

L’Ue rivede la pericolosità dell’olio di palma : risChi minimi per neonati : L’Ue ha rivisto la pericolosità dell’olio di palma: l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato nuovamente i possibili effetti nocivi a lungo termine del contaminante da processi alimentari 3-MCPD, che si forma ad alte temperature durante il processo di raffinazione dell’olio di palma e di altri oli vegetali, su reni e fertilità maschile. I livelli di consumo di 3-MCPD tramite gli alimenti, scrivi la Efsa, ...

Spesa e debito - economisti franco-tedesChi Chiedono di rivedere Maastricht : rivedere Maastricht con una nuova regolamentazione della Spesa, creare le basi per un'ordinata ristrutturazione del debito dei Paesi sovraesposti, un nuovo fondo per aiutare quelli in difficoltà, e ...

SACRIFICIO D'AMORE/ Top e flop della fiction : Chiude con il 9.4% di share. Arrivederci a maggio : SACRIFICIO D'AMORE viene sospeso per gli ascolti deludente. Quando torna in tv? Analizziamo cosa ha funzionato e cosa è andato storto in questa prima parte di stagione. (Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 13:27:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2018 The Hague. Ranghieri/Caminati - Chi si rivede? Debutto contro Beeler - che precedente! : Il cerchio si chiude, o si riapre, dipende dai punti di vista. Questo pomeriggio alle 18.30 Marco Caminati ed Alex Ranghieri iniziano la loro rincorsa olimpica a The Hague nella prima gara del primo turno del torneo 4 Stelle del 2018. Il destino ha voluto che uno dei due rivali che i due azzurri si troveranno davanti sia legato al grande successo firmato Ranghieri/Caminati nel World Tour, Nico Beeler, attualmente in coppia con Krattiger. A ...

Aida Yespica rivede Geppy a Napoli - lei Chiarisce qual è il loro attuale rapporto : Aida Yespica e Giuseppe (Geppy) Lama immortalati di nuovo insieme. E’ un ritorno di fiamma o solo amicizia dopo la fine della storia d’amore, ufficializzata da lei appena terminata la seconda edizione del Grande Fratello Vip? Aida Yespica: “Geppy? Siamo rimasti amici” Il settimanale Chi pubblica le foto della coppia in un hotel di Napoli […] L'articolo Aida Yespica rivede Geppy a Napoli, lei chiarisce qual è il loro ...

Resident Evil 7 La Fine di Zoe Recensione - Chi non muore si rivede : Un'avventura che era destinata a concludersi entro lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre di quest'anno quella di Resident Evil 7, che con il secondo (e ultimo) DLC, intitolato La Fine di Zoe, tira le somme di un'esperienza videoludica snodatasi nell'arco temporale dell'intero 2017. Un anno abbastanza travagliato soprattutto per quanto riguarda le release quello del titolo horror targato Capcom, con il DLC gratuito Nessun Eroe (di cui ...

Ilva : Emiliano non blocca il ricorso al Tar. Arcelor Mittal Chiede di rivedere il contratto : Il governatore pugliese ribadisce che non cederà a 'ricatti' e 'minacce' chiedendo che venga modificato 'il Decreto del premier Gentiloni' nel senso auspicato da Regione e Comune' -

Dopo venti anni Chiuso in una gabbia l'orso rivede finalmente la neve : È stato chiuso per vent'anni in una gabbia. La sua vita era tutta concentrata in uno spazio angusto separato dal mondo da una fila di sbarre. Oggi questo esemplare salvato da una fondazione che aiuta gli animali tenuti in cattività dell'Est Europa è riuscito finalmente a rivedere la neve. Non esistono documenti ...