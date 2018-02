Chi è Mariano Di Vaio | l' italiano ' influencer nÂ°1 al mondo' incoronato da Forbes

Chi è Mariano Di Vaio - l'italiano "influencer n°1 al mondo" incoronato da Forbes : Forbes ha incoronato il 28enne umbro Mariano Di Vaio influencer uomo numero uno al mondo nella classifica ufficiale degli under 30 che contano. Regna al primo posto per la categoria retail/e-commerce...

Processo Ruby Ter - la Procura di Roma Chiede rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e Mariano Apicella : rinvio a giudizio per corruzione e per falsa testimonianza. È la richiesta dei magistrati della Procura di Roma nei confronti di Silvio Berlusconi e di Mariano Apicella nell’ambito di uno dei filoni, giunto da Milano per competenza nella Capitale, dell’indagine Ruby ter. L’ipotesi di reato a carico dell’ex presidente del Consiglio è di corruzione, mentre il cantante risponde di corruzione e falsa testimonianza. Secondo l’accusa Berlusconi ...