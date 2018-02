Centri sociali | revocata la misura cautelare al leader di Askatasuna

Neofascista pestato - 'il figlio di Ursino frequenta i Centri sociali' : lui nega - i due scarcerati esultano : Come ho sempre spiegato non mi occupo di politica bensì di musica e anni addietro ho colto la possibilità, per due volte, di esibirmi anche nei loro centri'. A dirlo è Erik Ursino, figlio di Massimo. ...

Palermo : figlio dirigente Fn pestato - mai militato in Centri sociali : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Io non ho mai militato in nessun centro sociale né ho mai frequentato questo luogo politico sedicente 'pacifista'. Come ho sempre spiegato non mi occupo di politica bensì di musica e anni addietro ho colto la possibilità, per due volte, di esibirmi anche nei loro cent

Vergogna dei Centri sociali? Li pagano pure i cittadini : È paradossale, ma purtroppo vero: i centri sociali, i cui membri ci spaccano le vetrine e okkupano gli immobili di nostra proprietà, in nome della giustizia proletaria, li finanziamo noi come contribuenti e come elettori degli amministratori locali. E non con una sola specie di spesa pubblica, ma con tre: il 5 per mille alle associazioni, il fondo sociale regionale amministrato dai Comuni, che in molte Regioni è integrato con i denari del fondo ...

Di Stefano - Casa Pound - A 24MATTINO : "Diciamo no al decreto Meloni sui Centri sociali" : ... candidato premier di Casa Pound che ha, poi, continuato: "Poi ce ne sono tantissimi che sono un covo di sciamannati che passano il tempo a predicare la violenza politica". "Quindi dice no al decreto ...

Palermo : Anomalia - figlio leader FN pestato frequenta Centri sociali : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "A seguito di diverse segnalazioni avvenute in questi giorni riguardo l'esistenza di alcune foto circolanti sui social network", il centro sociale Anomalia "rende nota la frequentazione dello spazio e dei suoi militanti da parte di Erik Ursino, primogenito dell'idea di

Antifascisti e CasaPound - parla il giudice Salvini : 'Vi dico cosa sono davvero i Centri sociali' : 'Che cosa mi ha colpito di più in questi giorni? Le bombe con i chiodi a Torino contro i poliziotti'. A parlare è Guido Salvini , gip a Milano e giudice istruttore negli anni di piombo, e ...

Se papa Bergoglio è il leader immaginifico dei Centri sociali : Era l'ottobre del 2014 quando Bergoglio incontrò in Vaticano i cosiddetti "movimenti di base". In quella circostanza, le parole del pontefice vennero definite "molto più a sinistra di quelle dei partiti che dovrebbero esserlo nel proprio Dna" dal centro sociale Leoncavallo, un'organizzazione che tuttavia sottolineò di non essersi convertita al cristianesimo.Il pontefice argentino è stato etichettato, ...

Roma - Meloni in piazza Vittorio : “Centri sociali? Deficienti - la loro ultima trovata sono le bombe ripiene di chiodi” : Anche a Roma, come a Milano (guarda le contestazioni), Giorgia Meloni, la laeder di Fratelli d’Italia, ha sfilato con un gigantesco tricolore. Poche decine però le persone presenti al presidio di piazza Vittorio. “L’ultima trovata di quei Deficienti dei centri sociali sono le bombe ripiene di chiodi” ha detto al microfono commentando gli scontri dei giorni scorsi a Torino. L'articolo Roma, Meloni in piazza Vittorio: ...

Berlusconi sui Centri sociali : "Vanno indagati e chiusi" : L'obiettivo è portare la crescita al 3% e oltre, con la flat tax faremo ripartire l'economia'. Per Renzi alla flat tax può credere chi crede in Babbo Natale. 'Babbo natale? Qualcosa di vero c'è, ...

Napoli blindata per Forza Nuova I Centri sociali : non ci saremo : Due appuntamenti in meno di tre ore. Un tour del force in Campania, quello del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, che arriva oggi a Napoli per tenere due comizi: il primo a Giugliano, a mezzogiorno;...

Giornata di cortei. A Roma e Palermo in piazza l'antifascismo. A Milano Lega - FdI e i Centri sociali : Tafferugli nella città lombarda tra giovani dei centri sociali e polizia, ma alla fine la Giornata con 119 manifestazioni in 30 province si chiude senza gravi violenze. Minniti: confermata la forza della democrazia italiana

Un sabato italiano fra cortei e proteste. Qualche tafferuglio a Milano fra Centri sociali e agenti : Nel capoluogo lombardo momenti di tensione fra le forze dell'ordine e giovani dei centri sociali che tentavano di forzare il blocco degli agenti. Poi è tornata la calma -