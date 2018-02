Cellino nel futuro | «Qui e ora sta nascendo il mio Brescia»

Gesso - canCellino e munizioni. L'ideona di Donald Trump per fermare le stragi nelle scuole : "Potremmo armare gli insegnanti" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump considera anche l'ipotesi di armare gli insegnanti - appositamente formati - per evitare che si ripeta una strage come quella del giorno di San Valentino in una scuola di Parkland, in Florida, in cui sono morte 17 persone. "La esamineremo con attenzione. Capisco che è un'ipotesi controversa, ma siamo qui per ascoltare", ha detto Trump durante una lunga 'sessione di ascolto' alla Casa Bianca ...