CD Projekt Red | Cyberpunk 2077 sarà un blockbuster

(Di lunedì 26 febbraio 2018) CDRed ha parlato del suo nuovo grande progetto in cantiere al Parinth Securities Gaming Seminar la scorsa settimana, e come riporta PCgamer il gioco è stato descritto dallo studio come un gioco di ruolo ancora più ambizioso di The Witcher 3.Non è stato rivelato nulla riguardo, ma lo studio sembra decisamente intenzionato a fare del gioco uncompleto."Il nostro obbiettivo è quello di creare una serie di successo fin dall'inizio: stiamo lavorando ad un nuovo universo, un universo futuristico che crediamo sia attraente per i giocatori ma non solo per i giocatori di RPG, anche se si tratta di un vero gioco di ruolo, e come The Witcher 3, indirizzato ad un pubblico maturo. E' fatto a mano, dettagliato, completamente open world, come un gameplay aperto". Sono queste le parole del CEO dello studio polacco, e prospettano un grande gioco, addirittura più ...