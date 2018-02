Caterina Murino e Fabio Sartor al Teatro Ghione con “L’Idea di ucciderti”

aldiladelcinema

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Aldal 27 febbraio fino all’11 marzo “L’Idea diun thriller sull’amore come trappola mortale. Scritto e diretto da Giancarlo Marinelli cone con Paolo Lorimer con Francesco Maccarinelli, Francesca Annunziata e la partecipazione straordinaria di Paila Pavese. La storia di una passione bruciante, amore, mistero e morte in un noir che lascia con il fiato sospeso. L’orrore di un femminicidio raccontato come un puzzle da ricomporre per scoprire la verità al di là di qualsiasi preconcetto. NOTE DI REGIA Mi sono ispirato a una storia vera. Vera non nella tragedia qui scritta. Ma nei presupposti che avrebbero potuto condurre a quella tragedia. Nella realtà nessuno ha ucciso nessuno. Almeno non fisicamente. E però, fuori da ogni ipocrisia, lo devo ammettere: ascoltando chi me l’ha raccontata, per un attimo, ...