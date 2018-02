Capelli grigi | una trasgressione femminile

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2018) Quando Daria Bignardi si presentò con iqualche tempo fa, i soliti scemi (principalmente il cosiddetto “popolo del web”) la criticarono aspramente. Di recente ha rivelato che aveva il cancro e si era stufata della parrucca. Isono un vezzosui cui molti uomini sanno, per ragioni fisiologiche, di non poter contare oltre una certa età. Non deve essere facile affrontare il momento in cui la calvizie inizia a incedere, ma salvo alcuni esempi decisamente opinabili di trapianto o tintura, gli uomini sembrano accettare con serenità il crepuscolo della loro chioma. Molti attori quarantenni del cinema italiano sfoggiano look sale e pepe (venendo elogiati dal pubblico) o si presentano addirittura rasati a zero, mentre delle loro colleghe quasi nessuna si espone al naturale. Le donne che si tingono imotivano la loro scelta dicendo che si piacciono ...