Caos trasporti | Delrio irritato con Fs per la gestione dell' emergenza neve Chiesto un

Caos trasporti - Delrio irritato con Ferrovie dello Stato per la gestione dell'emergenza neve : Quando Trenitalia diffonde il bollettino dei treni annullati ecco che dal dicastero dei trasporti trapela la forte irritazione del ministro Graziano Delrio , descritto "molto arrabbiato" e in costante contatto dalle prime ore del mattino con i vertici dell'azienda Fs, che avrebbe dovuto prevenire e scongiurare i forti disagi. E invece la stragrande maggioranza dei treni è stata cancellata. Primi fra tutti gli Intercity con destinazione ...

Roma : Caos trasporti - scuole chiuse anche domani : Nella Capitale rete degli autobus in tilt, molti treni soppressi, cancellati gli Intercity e ritardi fino a 5 ore. Il centro nord nella morsa del freddo - scuole chiuse anche domani a Roma per il ...

Neve a Roma - forte rallentamento del traffico di treni ed aerei. Rischio Caos nei trasporti : Aeroporti di Roma invita a contattare le compagnier per informazioni sui voli a Fiumicino e Ciampino. Gruppo FS Italiane invita i viaggiatori ad informarsi sulla situazione traffico ferroviario prima di mettersi in viaggio

Il Nord Europa nella morsa della tempesta-uragano “Friederike” : Caos trasporti in Germania e Olanda : Il Nord Europa è stretto nella morsa della tempesta–uragano Friederike, che sta investendo con i suoi effetti anche Germania e Olanda. E’ caos per i trasporti pubblici: la circolazione dei treni, in Nordreno–Vestfalia, è stata sospesa, con un impatto importantesul trasporto sia di breve che di lunga tratta. Molti treni sono stati cancellati anche in Baviera. L’aeroporto Schiphol di Amsterdam ha sospeso oggi tutti i voli e ...