Cambio di rotta per il Pat di Mogliano

The Kolors al Festival di Sanremo 2018 con Frida (video) - il debutto in italiano “non è un Cambio di rotta” : The Kolors al Festival di Sanremo 2018 cantano Frida per la seconda volta nel corso della terza serata di mercoledì 8 febbraio. Il primo brano interamente in italiano per la band guidata da Stash Fiordispino non rappresenta un cambio di rotta, come spiegato dagli stessi The Kolors nel corso della conferenza stampa che hanno tenuto all'Ariston Roof. "Non è un caso isolato", anticipano. "Abbiamo già in mano un po' di canzoni di cui andiamo ...