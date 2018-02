Cambiamenti clima - Anter : impegno scienza e formazione cittadini : Roma, 26 feb. , askanews, - Sensibilizzare tutti, soprattutto i giovani, sul cambiamento climatico e i suoi effetti e stimolare gli scienziati a rafforzare il loro impegno nelle azioni future a favore ...

Cambiamenti climatici - Anter : serve impegno scienza e formazione cittadini : Roma, 26 feb. , askanews, Sensibilizzare tutti, soprattutto i giovani, sul cambiamento climatico e i suoi effetti e stimolare gli scienziati a rafforzare il loro impegno nelle azioni future a favore ...

Nevica a Roma. E la Sindaca Virginia Raggi è in Messico per una conferenza sui Cambiamenti climatici : "Sono a Città del Messico per la conferenza del C40 #Women4Climate", scrive su Facebook la prima cittadina." L'Italia torna protagonista nel dibattito sui cambiamenti climatici"

Allerta Meteo Burian - l’esperto : “caldo - gelo e poi subito di nuovo caldo - saranno sbalzi termici impressionanti. E’ colpa dei Cambiamenti climatici e dovremo sempre più abituarci” : “L’ondata di maltempo che da alcuni giorni sta interessando in maniera estesa e continua l’intera Penisola evidenzia quanto inizino ad essere evidenti i segnali di un cambiamento climatico; tanto è variegata la “sinottica” del bacino del Mediterraneo – mare sempre caldo e profondo. Gli effetti del maltempo, poi, determinano problematiche “idrogeologiche” e ”bioMeteorologie” molto diversificate procedendo dal settentrione verso il Meridione del ...

Clima : il 27 febbraio conferenza online del Centro tematico europeo sugli impatti - la vulnerabilità e l’adattamento ai Cambiamenti climatici : Martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 12:30 alle ore 13:20 si terrà una conferenza online dal titolo “Informare e supportare le politiche sul Clima: il Centro tematico europeo sugli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti Climatici (ETC/CCA)”. La relatrice sarà Silvia Medri della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti Climatici (CMCC), mentre Valentina Giannini (CMCC) farà da moderatrice. Dal 2011, CMCC coordina il ...

Cambiamenti climatici : l’Oceano Antartico ha innescato il riscaldamento globale : Uno studio coordinato dall’Università di Oldenburg, insieme a Istituto Max Planck e Istituto Alfred Wegener (pubblicato su Science), ha scoperto che l’Oceano Antartico potrebbe avere innescato il riscaldamento globale: Cambiamenti nelle sue correnti avrebbero causato il rilascio in atmosfera di enormi quantità di CO2 immagazzinate che avrebbero quindi amplificato il global warming. L’Oceano Antartico ha un ruolo chiave nella ...

Cambiamenti climatici : l’Europa diventerà un Paese di emigrazione per la mancanza di cibo? : Il Festival di Torino sarà anche il palcoscenico per parlare dei flussi migratori e del ruolo che il cibo sta giocando nel quadro geopolitico del Pianeta. Secondo lo studio MacroGeo – BCFN l’Europa mediterranea resta un hub di scambio fondamentale nel processo migratorio: dal 2010 al 2015 sono passati per vari Paesi in Europa Centrale ben 5,4 milioni di persone e 4,5 milioni nell’Europa mediterranea. Eppure il legame tra Cambiamenti ...

Cambiamenti climatici e imprese italiane : si sottovalutano i rischi? : L’ente di certificazione internazionale DNV GL ha recentemente pubblicato un’indagine sul tema dell’adattamento e della resilienza ai Cambiamenti climatici da parte del mondo delle imprese, coinvolgendone oltre 1.200 nel mondo. L’indagine, condotta in collaborazione con l’istituto di ricerca GFK, ha evidenziato come le aziende su scala globale siano ancora impreparate ad affrontare la problematica. Non fanno ...

Cambiamenti climatici : imprese ancora impreparate : Un nuovo sondaggio internazionale condotto da DNV GL, ente di certificazione leader a livello mondiale, con il supporto di GFK Eurisko, indaga se e in quale misura le aziende siano resilienti ai Cambiamenti climatici. Lo studio ha coinvolto più di 1.200 professionisti provenienti da Europa, Asia e America. “Le aziende hanno già evidenza degli impatti generati dai Cambiamenti climatici sulle proprie operazioni o riconoscono che vi sia un ...

Lettera aperta a Generali - basta finanziare i Cambiamenti climatici : Pochi giorni fa, insieme alla rete di associazioni Unfriend Coal – di cui Greenpeace fa parte con altre organizzazioni come Re:Common – Greenpeace ha pubblicato il report "Dirty Business", da cui emerge che importanti compagnie assicurative, tra cui l'italiana Generali, stanno finanziando e assicurando l'industria del carbone in Polonia.Secondo le stime più aggiornate, le emissioni delle centrali a carbone polacche sono ...

Greenpeace : Generali investe nel carbone polacco e alimenta i Cambiamenti climatici : Generali, colosso italiano delle assicurazioni, “svolge un ruolo di primissimo piano nella copertura assicurativa delle principali centrali a carbone della Polonia, tra cui le più inquinanti di tutta Europa. È quanto rivela “Dirty Business”, report lanciato oggi dalla rete internazionale Unfriend Coal, di cui fanno parte anche Greenpeace e Re:Common.” “Il rapporto – si legge in una nota dell’organizzazione ...

Cambiamenti climatici : il Mediterraneo vulnerabile al global warming - è più caldo di 1 - 3°C : Una ricerca della Fondazione Centro Studi Ambientali del Mediterraneo di Valencia, oggetto di pubblicazione su “Pure and Appled Geophysics“, ha rilevato che il Mar Mediterraneo è vulnerabile al global warming: lo studio ha registrato un aumento della temperatura a un maggiore ritmo sia nella parte orientale che in quella occidentale. Sono stati analizzati dati rilevati dal 1982, dai quali è emerso che negli ultimi decenni la ...

Ambiente : togliere CO2 dall’atmosfera non eviterà i Cambiamenti climatici : Esperti del Consiglio consultivo scientifico delle accademie europee hanno rilevato che i sistemi in grado di rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera non sono d’aiuto contro i cambiamenti climatici, in quanto la loro azione non ha la portata necessaria a fermare il global warming. Le “Net“, le tecnologie per le emissioni negative, non sarebbero quindi efficaci quanto il taglio delle emissioni: in un nuovo ...

Pentagono : i Cambiamenti climatici minacciano metà delle basi militari : Secondo un rapporto del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, diffuso dal Center for Climate & Security, i cambiamenti climatici minaccerebbero la metà delle 3.500 basi militari statunitensi nel mondo. Secondo il report circa la metà dei siti militari è stata interessata da uno o più eventi meteo estremi legati ai cambiamenti climatici, dalla siccità alle inondazioni, passando per le temperature estreme. “Le risposte ...